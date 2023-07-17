Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ini Makanan Khas Indonesia Favorit Mantan Ratu Bulu Tangkis Dunia Carolina Marin

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |13:03 WIB
Ini Makanan Khas Indonesia Favorit Mantan Ratu Bulu Tangkis Dunia Carolina Marin
Tunggal putri asal Spanyol, Carolina Marin. (Foto: Muhammad Gazza)
A
A
A

INI makanan khas Indonesia favorit mantan ratu bulu tangkis dunia Carolina Marin dapat Anda ketahui di artikel ini. Indonesia tak hanya dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam dan beragam budaya saja.

Kuliner khas Indonesia juga kerap membuat orang asing jatuh cinta. Salah satu orang asing yang jatuh cinta pada kuliner khas Tanah Air adalah Carolina Marin, salah satu pebulutangkis top dunia asal Spanyol.

Melalui akun TikTok Laurence Benson @laurence_benson, terungkap makanan khas Indonesia favorit mantan ratu bulu tangkis dunia Carolina Marin adalah bakso.

Dalam video yang diunggah oleh Laurence Benson, tunggal putri Spanyol tersebut disuguhi sebuah bakso sapi lengkap dengan tetelan, potongan seledri, dan taburan daun bawang.

Peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 itu pun tampak lahap mencicipi kudapan tersebut. Ia pun berujar jika bakso adalah makanan Indonesia kesukaannya.

Carolina Marin

“I love it”, ujar Carolina Marin saat ditanya Laurence Benson apakah ia menyukainya.

Lebih lanjut lagi, Carolina Marin mengatakan jika bakso sapi asal Indonesia mirip seperti makanan asal Spanyol. Hanya saja bakso sapi memiliki kuah, mie, dan juga sayuran.

Halaman:
1 2
