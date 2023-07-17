Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Juara Wimbledon 2023 Usai Menang atas Novak Djokovic, Carlos Alcaraz Senang Bukan Main!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |11:33 WIB
Juara Wimbledon 2023 Usai Menang atas Novak Djokovic, Carlos Alcaraz Senang Bukan Main!
Petenis asal Spanyol, Carlos Alcaraz. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON - Petenis asal Spanyol, Carlos Alcaraz saat ini sedang bahagia lantaran berhasil menjuarai Wimbledon 2023. Kebahagian itu semakin sempurna karena Alcaraz meraih gelar grand slam tersebut usai mengalahkan petenis asal Serbia, Novak Djokovic.

Laga final Wimbledon 2023 yang berlangsung di Center Court, All England Club, London, pada Minggu 16 Juli 2023 malam WIB itu berlangsung sengit hingga lima set. Setelah berduel selama hampir lima jam, petenis peringkat satu dunia tersebut akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, dan 6-4.

Usai laga, Alcaraz mengakui bahwa memenangkan Wimbledon usai mengalahkan Djokovic bak mimpi menjadi kenyataaan. Bagi Alcaraz, kemenangan itu adalah gelar pertama Alcaraz di ajang Wimbledon.

"Ini adalah mimpi yang jadi kenyataan bagi saya," tegas Alcaraz seusai laga, dikutip dari laman resmi Wimbledon, Senin (17/6/2023).

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic

"Saya jatuh cinta dengan (lapangan) rumput sekarang," tambahnya.

Kemenangan Alcaraz pada partai puncak itu mengakhiri rentetan hasil gemilang Djokovic di Wimbledon selama ini. Sebagaimana diketahui, Petenis Serbia itu sukses merebut gelar juara ajang grand slam tertua itu empat seri berturut-turut sejak 2018 lalu.

Halaman:
1 2
