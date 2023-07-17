Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Max Verstappen Tak Terbendung, Sergio Perez Kibarkan Bendera Putih dalam Perebutan Gelar Juara F1 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |06:07 WIB
Max Verstappen Tak Terbendung, Sergio Perez Kibarkan Bendera Putih dalam Perebutan Gelar Juara F1 2023
Sergio Perez dan Max Verstappen kala balapan di F1. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID – Pembalap Red Bull Racing, Sergio Perez, telah mengibarkan bendera putih dalam perebutan gelar juara F1 2023. Pasalnya, rekan setimnya, Max Verstappen, makin tak terbendung di F1 musim ini.

Perez pun kini mengalihkan fokusnya untuk mencapai target lain di musim ini. Dia bertekad merebut status runner-up di F1 2023.

Sergio Perez

“Di Formula 1, hanya posisi Anda di Abu Dhabi (seri terakhir) yang penting. Saya tidak berada di posisi dua klasemen dengan keajaiban, saya telah memenangkan balapan dan mengalami beberapa balapan yang buruk, tetapi kami memiliki segalanya di depan kami,” kata Perez, dilansir dari Racingnews365, Senin (17/7/2023).

"Tujuan saya sekarang adalah menjadi runner-up musim ini. Dan berikutnya, saya hanya memikirkan Grand Prix Hungaria,” tambahnya.

Perez tampil luar biasa di awal musim ini. Setelah empat balapan berjalan, dia hanya berjarak enam poin dari Verstappen, yang duduk di puncak klasemen.

Kala itu, kedua pembalap Red Bull itu sama-sama masing-masing mengemas dua kemenangan. Saat itu, Perez pun menyatakan tak pernah sekompetitif ini untuk bisa memperebutkan gelar juara.

Halaman:
1 2
