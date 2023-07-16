Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Thailand Juara AVC Challenge Cup 2023, Ini 8 Negara Peserta FIVB Challenger Cup 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |04:39 WIB
Thailand Juara AVC Challenge Cup 2023, Ini 8 Negara Peserta FIVB Challenger Cup 2023
Timnas Voli Putra Thailand juara AVC Challenge Cup 2023. (Foto: Instagram/@avcvolley)
DAFTAR 8 peserta FIVB Challenger Cup 2023 akan diulas Okezone. Salah satunya ada Timnas Voli Putra Thailand.

Ya, Timnas Voli Putra Thailand memastikan diri tampil di ajang FIVB Challenger Cup 2023. Kepastian itu didapat usai Timnas Voli Putra Thailand merbeut gelar juara AVC Challenge Cup 2023.

Timnas Voli Putra Thailand

Timnas Voli Putra Thailand tampil ciamik di babak final AVC Challenge Cup 2023 pada Sabtu 15 Juli 2023. Melawan Bahrain, Timnas Voli Putra Thailand menang 3-0 dengan rincian skor 25-20, 25-20, dan 25-16.

Dengan menjadi juara, Timnas Voli Putra Thailand akan menambah wakil Asia yang mentas di FIVB Challenger Cup 2023. Total, ada 8 tim dari 5 konfederasi yang akan berlaga di ajang itu.

Selain Thailand, ada Tunisia, Chile, Qatar, Republik Dominika, Turki, Ukraina, dan China. Ya, dari Asia, ada tiga tim yang akan berlaga di FIVB Challenger Cup 2023.

China dan Qatar sudah lebih dahulu dipastikan mentas di ajang FIVB Challenger Cup 2023. Qatar dipastikan tampil pada 1 Juni 2023 karena akan jadi tuan rumah perhelatan FIVB Challenger Cup 2023. Sementara China, mereka dipastikan mentas di FIVB Challenger Cup 2023 pada 10 Juli 2023.

Nantinya, kedelapan tim yang akan mentas di FIVB Challenger Cup 2023 akan berlaga dalam format sistem gugur. Laga dimulai dari babak perempatfinal, lanjut ke semifinal, dan terakhir mencapai babak final.

