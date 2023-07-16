Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tak Puas dengan Predikat Juara Asia, Mutiara Ayu Buru Gelar Juara Dunia Junior

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |21:28 WIB
Tak Puas dengan Predikat Juara Asia, Mutiara Ayu Buru Gelar Juara Dunia Junior
Mutiara Ayu incar gelar juara dunia junior usai jadi juara Asia (Foto: PBSI)
MUTIARA Ayu buru gelar juara dunia junior usai jadi juara Asia 2023. Tunggal putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspistasari, masih belum puas usai menjadi juara Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2023.

Mutiara mengalahkan wakil Korea Selatan, Kim Min Ji, di partai puncak AJC 2023. Laga yang berlangsung di GOR Amongraga, Yogyakarta, Minggu (16/7/2023) sore WIB, dimenangkan pemain berusia 17 tahun itu dalam dua set langsung dengan skor 21-11 dan 21-17.

Mutiara Ayu Puspitasari

Mutiara pun menolak untuk berpuas diri. Pemain asal Ngawi itu ingin membuat prestasi yang lebih tinggi lagi dengan menjuarai ajang bergengsi paling tinggi di level junior yakni World Junior Championships (WJC).

Pemain Pelatnas PBSI itu pun masih memiliki dua kesempatan untuk tampil di WJC. Untuk tahun ini, ajang tahunan itu akan berlangsung di Spokane, Washington, Amerika Serikat pada 25 September hingga 8 Oktober 2023.

"Target terdekat adalah WJC pada bulan Oktober (kategori individu)," ucap Mutiara kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia seusai laga.

"Saya harap dengan juara di sini bisa menjadi modal tersendiri buat saya begitu di beregu maupun perorangan," lanjut pemain didikan PB Djarum itu.

