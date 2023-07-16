Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bikin Sejarah Usai Juarai Badminton Asia Junior Championships 2023, Mutiara Ayu: Seperti Mimpi

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |19:26 WIB
Bikin Sejarah Usai Juarai Badminton Asia Junior Championships 2023, Mutiara Ayu: Seperti Mimpi
Mutiara Ayu sukses juarai Badminton Junior Asia Championships 2023 nomor tunggal putri (Foto: PBSI)
BIKIN sejarah usai juarai Badminton Asia Junior Championships 2023, Mutiara Ayu merasa seperti sedang bermimpi. Mutiara menciptakan sejarah sebagai tunggal putri Indonesia pertama yang menjuarai Asia Junior Championships (AJC) sepanjang masa.

Sejak pertama kali digelar pada 1997, tidak pernah ada tunggal putri Indonesia yang berhasil keluar sebagai juara di ajang ini. Prestasi terbaik tunggal putri Indonesia di AJC adalah ketika Gregoria Mariska Tunjung menjadi runner-up pada 2016.

 Mutiara Ayu Puspitasari

Pada laga final yang berlangsung di GOR Amongraga, Yogyakarta, Minggu (16/7/2023) sore WIB, Mutiara tampil gemilang saat menghadapi wakil Korea Selatan, Kim Min Ji. Pemain berusia 17 tahun itu menang dua gim langsung dengan skor 21-11 dan 21-17.

Seiring dengan keberhasilannya menciptakan sejarah, Mutiara Ayu pun mengaku merasa seperti bermimpi usai memenangkan titel.

"Saya sendiri merasa sangat bangga dan tidak menyangka apalagi tadi ketika game dan saya bisa menang straight game benar-benar rasanya seperti mimpi buat saya," ucap Mutiara kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, seusai laga.

