Pertarungan Sengit di Final US Open 2023: Para Pebulu Tangkis Terbaik Dunia Siap Berlaga untuk Gelar Juara, Malam ini, LIVE di iNews, New Home of Badminton

BERHASIL mengalahkan lawan-lawannya di pertandingan semifinal US Open 2023, kemarin (15/7). Para pebulu tangkis terbaik dunia berhasil mengamankan tiket final US Open 2023 dan siap kembali berjuang hari ini, Minggu (16/7) demi meraih juara.

Di nomor tunggal putra, unggulan pertama asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn berhasil lolos ke final usai taklukkan wakil asal Taipei, Lin Chun-Yi lewat dua gim langsung dengan skor akhir 21-14 dan 21-17.

Nantinya, Kunlavut akan berhadapan dengan unggulan kedua asal China, Li Shi Feng. Li menang rubber game atas wakil India, Lakshya Sen dengan skor 21-17, 22-24 dan 21-17, hasil tersebut sukses membawanya melaju ke final sekaligus membalas kekalahannya di final Canada Open 2023 lalu.

Kemudian, di nomor tunggal putri, Gao Fang Jie asal China tampil mengejutkan dengan mengalahkan unggulan pertama asal Thailand, Ratchanok Intanon lewat tiga gim dengan skor 14-21, 21-17 dan 21-9. Gao akan berhadapan dengan Supanida Katethong di final nanti, Katethong sukses melaju ke final usai kalahkan wakil Denmark, Line Christophersen lewat dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-19.

Tak hanya itu, di final nanti akan ada pula pertandingan dari nomor ganda putra, yakni Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee asal Taipei yang akan berhadapan dengan wakil asal Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.