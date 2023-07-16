Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kabar Terkini Bona Septano, Mantan Rekan Mohammad Ahsan yang Kini Alih Profesi Jadi Pilot

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |13:53 WIB
Kabar Terkini Bona Septano, Mantan Rekan Mohammad Ahsan yang Kini Alih Profesi Jadi Pilot
Pasangan legendaris Ahsan/Bona. Foto: Istimewa
MOHAMMAD Ahsan pernah dipasangkan dengan Bona Septano sebagai partner di nomor ganda putra. Kini lama tak terdengar kabarnya, Bona Septano ternyata telah alih profesi menjadi pilot.

Bona Septano merupakan salah satu nama yang tercatat dalam tinta emas bulu tangkis Indonesia. Ia bahkan berhasil duduk di rannking 5 BWF untuk nomor ganda putra.

 bona septano

Namun sayang, pada 2014 ia memutuskan untuk gantung raket. Keputusan itu diambilnya usai gagal di perempatfinal Olimpiade London 2012 bersama Ahsan.

Setelah itu kabarnya tak lagi terdengar. Lama menghilang dari dunia bulu tangkis, ternyata ia telah alih profesi sebagi pilot.

 BACA JUGA:

Pria kelahiran Sumatera Utara 22 September 1987 itu mulai tertarik dengan dunia penerbangan sejak medio 2013. Kala itu ia bermain game simulator pesawat terbang.

Saat itu pula, Bona jatuh cinta pada dunia aviasi dan membeli perlengkapan simulator pesawat serta memainkan hobi barunya itu.

Tak berselang lama, pada 2014 Bona memutuskan banting stir menjadi pilot dengan menempuh pendidikan di Sekolah Penerbangan Bali Internasional Flight Academy (BIFA). Ia pun lulus pada 2015, yang menghantarkan kariernya menjadi pilot pesawat terbang komersial hingga saat ini.

