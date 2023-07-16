Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Fajar/Rian Incar Gelar Juara Korea Open 2023, Siapkan Sejumlah Hal Ini!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |10:53 WIB
Fajar/Rian Incar Gelar Juara Korea Open 2023, Siapkan Sejumlah Hal Ini!
Fajar/Rian incar kemenangan di Korea Open 2023/Foto: Muhammad Gazza
GANDA putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, mengincar gelar juara pada Korea Open 2023. Mereka siap memberikan yang terbaik di turnamen level super 500 itu.

Korea Open 2023 sendiri akan dilangsungkan pada 18-23 Juli di Jinnam Stadium, Yeosu, Korea Selatan. Para pebulutangkis yang turut serta akan memperebutkan total hadiah sebesar USD 420 ribu atau sekitar Rp 6 miliar.

 korea open

Tim bulu tangkis Indonesia sudah bertolak ke Korea Selatan pada Sabtu (15/7/2023) malam WIB. Mereka terbang menggunakan maskapai Korean Airlines dengan nomor penerbangan KE628.

"Pertama-tama mohon doanya, malam ini saya dan tim Indonesia akan berangkat ke Korea. Semoga diberikan kelancaran dan hasil yang maksimal," kata Fajar kepada Tim Humas dan Media PP PBSI di bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hari Sabtu (15/7/2023).

 BACA JUGA:

Fajar/Rian memasang target untuk bisa meraih hasil lebih baik dari keikutsertaannya pada tahun lalu. Pasangan ganda putra nomor satu itu mengerti bahwa itu akan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan, tetapi mereka akan berusaha sebaik mungkin.

"Saya dan Rian berharap bisa melebihi pencapaian tahun lalu di mana kami bisa keluar sebagai runner up. Tidak mudah tapi Insya Allah kami akan berikan yang terbaik step by step," kata Fajar.

