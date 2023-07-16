Kisah Cinta Segitiga Mantan Pebulu Tangkis China Zhao Yunlei dan Zhang Nan Musuh Bebuyutan Tontowi Ahmad

KISAH cinta segitiga mantan pebulu tangkis China, Zhao Yunlei dan Zhang Nan, musuh bebuyutan Tontowi Ahmad akan diulas di sini. Seperti yang banyak diketahui, pasangan ganda campuran legendaris Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir semasa aktif bermain, memiliki musuh bebuyutan yang menjadi lawan terberat, yakni ganda campuran asal China, Zhao Yunlei/Zhang Nan.

Pasangan yang pernah menduduki ranking satu dunia itu bahkan kerap kali membuat Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad gugur pada beberapa turnamen. Namun, terlepas dari kejayaan mereka dalam mengalahkan Tontowi/Liliyana, pasangan Zhao Yunlei/Zhang Nan juga terkenal dengan kisah cinta segitiga mereka yang sangat kontroversial.

Ya, Zhao Yunlei terlibat hubungan asmara dengan pasangan bermainnya, Zhang Nan, sejak 2010. Hal itu terungkap setelah pada final Japan Open 2010, Zhang Nan memeluk dan mencium mesra Zhao Yunlei, tepat setelah mereka memastikan gelar juara.

Meski begitu, keduanya baru mulai mengumumkan hubungan asmaranya ke khalayak umum pada 2011. Sejak saat itu, baik Zhang ataupun Zhao, keduanya terus saling bekerja sama di lapangan sembari memadu kasih di luar lapangan.

Sebagai sepasang kekasih sekaligus pasangan bermain, Zhang dan Zhao menjalani tahun-tahun manis. Keduanya melewati banyak hal bersama.

Bahkan, Zhang/Zhao mampu untuk meraih gelar juara dunia sebanyak tiga kali, yakni pada 2011, 2014, dan 2015. Mereka juga merebut medali emas Olimpiade London 2012 dan Asian Games 2014.

Sayangnya, menjelang gelaran Olimpiade Rio de Janeiro 2016, isu perselingkuhan menerpa hubungan asmara Zhang dan Zhao. Kabarnya, Zhang Nan terlibut main belakang dengan rekan Zhao di sektor ganda putri, Tian Qing.