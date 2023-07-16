Kisah Gila Final Korea Open saat Lin Dan Adu Jotos dengan Pelatih Korea Selatan

KISAH gila final Korea Open saat Lin Dan adu jotos dengan pelatih Korea Selatan menarik untuk diulas. Seperti yang telah diketahui, pebulu tangkis tunggal putra kebanggaan China dengan prestasi yang luar biasa, yakni Lin Dan, dikenal juga sebagai sosok yang sangat tempramental.

Sifat temperamen Lin Dan bahkan sampai membuatnya dijuluki dengan sebutan Bad Boy. Salah satu momen Lin Dan menunjukkkan sifat temperamen hingga menjadi sebuah keributan terjadi pada laga final Korea Open 2008.

Kala itu, pebulu tangkis andalan China tersebut berhadapan dengan tunggal putra Korea Selatan, Lee Hyun-il. Momen keributan pun berawal kala pelatih Korea Selatan, Li Mao, terus menyerang Lin Dan secara verbal di sepanjang pertandingan. Namun, Lin Dan berusaha untuk tak memedulikannya dan fokus pada pertandingan.

Keributan terjadi ketika wasit menyatakan shuttlecock dropshot dari Lee Hyun-il masuk. Lin Dan yang merasa shuttlecock tersebut jelas keluar, kemudian melayangkan aksi protes kepada wasit yang memimpin pertandingan.

Namun, aksi protes Lin Dan itu menuai kecaman dari pelatih Korea Selatan, Li Mao. Saking kesalnya dengan keputusan wasit dan tindakan dari Li Mao, Lin Dan kemudian melemparkan raketnya ke pelatih Korea Selatan yang berasal dari China itu.

Beruntung, Li Mao berhasil menghindari raket lemparan Lin Dan itu. Meski begitu, Li Mao yang merasa kesal pun menghampiri Lin Dan hingga pada akhirnya adu mulut dan perkelahian pun tak terhindarkan.