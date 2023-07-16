Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Casey Stoner Mengaku Jarang Nonton MotoGP Lagi Gara-Gara Hal Ini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |18:16 WIB
Casey Stoner Mengaku Jarang Nonton MotoGP Lagi Gara-Gara Hal Ini
Casey Stoner mengaku jarang nonton MotoGP lagi belakangan (Foto: Twitter/MotoGP)
A
A
A

CASEY Stoner mengaku jarang nonton MotoGP lagi gara-gara sedang renovasi rumah. Pembalap pensiunan asal Australia itu mengungkap perasaan bahagianya ketika sedang menghadiri Goodwood Festival of Speed yang sedang berlangsung di Inggris.

Casey Stoner merupakan pembalap Ducati terakhir yang menjadi juara dunia sebelum itu dipecahkan Francesco Bagnaia pada tahun lalu. Dia juga sukses mengoleksi titel juara dunia keduanya ketika membela Repsol Honda pada 2011.

Casey Stoner

Setelah itu, Stoner jarang muncul di paddock MotoGP. Terakhir kali dia menunjukkan batang hidungnya adalah saat tampil untuk satu lap penghormatan di MotoGP Australia 2022.

Pada akhir pekan ini, Stoner muncul dalam ajang Goodwood Festival of Speed, yang memungkinkan dirinya bersua dengan para penggemar. Dia mengaku senang bisa berjumpa lagi dengan para penggemar balap motor karena merindukan MotoGP yang sudah lama tidak dinikmati olehnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement