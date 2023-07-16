Casey Stoner Mengaku Jarang Nonton MotoGP Lagi Gara-Gara Hal Ini

CASEY Stoner mengaku jarang nonton MotoGP lagi gara-gara sedang renovasi rumah. Pembalap pensiunan asal Australia itu mengungkap perasaan bahagianya ketika sedang menghadiri Goodwood Festival of Speed yang sedang berlangsung di Inggris.

Casey Stoner merupakan pembalap Ducati terakhir yang menjadi juara dunia sebelum itu dipecahkan Francesco Bagnaia pada tahun lalu. Dia juga sukses mengoleksi titel juara dunia keduanya ketika membela Repsol Honda pada 2011.

Setelah itu, Stoner jarang muncul di paddock MotoGP. Terakhir kali dia menunjukkan batang hidungnya adalah saat tampil untuk satu lap penghormatan di MotoGP Australia 2022.

Pada akhir pekan ini, Stoner muncul dalam ajang Goodwood Festival of Speed, yang memungkinkan dirinya bersua dengan para penggemar. Dia mengaku senang bisa berjumpa lagi dengan para penggemar balap motor karena merindukan MotoGP yang sudah lama tidak dinikmati olehnya.