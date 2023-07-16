Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Pensiun, Sebastian Vettel Angkat Bicara soal Peluang Balik ke F1

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |23:47 WIB
Pensiun, Sebastian Vettel Angkat Bicara soal Peluang Balik ke F1
Sebastian Vettel kala masih balapan di F1. (Foto: F1)
A
A
A

GOODWOOD – Mantan bintang F1, Sebastian Vettel, angkat bicara soal peluang balik ke ajang Formula 1 (F1). Akankah dia menyudahi masa pensiunnya?

Kala hadir di Goodwood Festival of Speed di Inggris, Vettel mengatakan tak menutup kemungkinan untuk kembali ke dunia balap, termasuk F1. Sebab, dia memiliki beberapa gagasan untuk F1. Salah satunya adalah memakai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Sebastian Vettel

“Kita lihat saja, tapi saya punya beberapa ide. Saya pernah ke Monaco awal tahun ini. Saya melakukan pertemuan yang sangat baik dengan Stefano (Domenicali, Presiden F1),” kata Vettel, dilansir dari PlanetF1, Minggu (16/7/2023).

“Selain mobil-mobil yang secara langsung mencemari, F1 memiliki tanggung jawab yang sangat besar karena ini adalah acara yang sangat besar,” lanjutnya.

“Banyak orang yang hadir, saya pikir Anda memiliki sekira 500 ribu orang di Grand Prix Inggris akhir pekan lalu. Jadi, ada lebih dari sekadar mobil tapi jelas mobil, semua orang melihatnya,” jelas Vettel.

Akan tetapi, Vettel menegaskan bahwa saat ini dia masih belum ingin kembali ke dunia balap. Dia masih ingin konsisten menjalani kehidupan yang bebas setelah pensiun dari F1.

“Ada banyak minat dari berbagai sudut (untuk kembali ke F1). Tapi saya menetapkan tujuan saya tahun lalu bahwa saya ingin bebas dan saya mengatakan tidak pada banyak hal sejak awal,” jelas mantan pembalap Red Bull dan Ferrari itu.

“Karena saya ingin mengenal versi diri saya ini, yang tidak memiliki jadwal tetap dan mampu melihat hal-hal yang berbeda dan mendapatkan inspirasi. Itu masih perjalanan yang saya jalani,” lanjutnya.

