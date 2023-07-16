Gelar Silaturahmi Lewat Fun Basketball, Partai Perindo Banjir Apresiasi dan Pujian

JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pemuda Perindo menggelar kegiatan silaturahmi bersama dengan organisasi sayap (orsap) partai besar lainnya lewat acara Fut Basketball. Acara Fun Basketball pun langsung banjir pujian dan apresiasi dari para peserta yang hadir.

Ya, Fun Basketball digelar di Lapangan Basket YPK Panglima Polim, Jakarta Selatan, Sabtu 15 Juli 2023 malam WIB. Ajang ini diikuti sejumlah sayap partai besar lainnya, di antaranya ada Banteng Muda Indonesia (BMI), Barisan Muda PAN (BM PAN), dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).

(DPP Pemuda Perindo gelar Fun Basketball. Foto: Muhammad Gazza/MNC Portal Indonesia)

Acara berlangsung selama kurang lebih dua jam. Fun Basketball itu pun berjalan seru. Usai acara digelar, apresiasi diberikan sejumlah pihak atas terselenggaranya acara ini, salah satunya dari Ketua Bidang Olahraga DPP AMPI, Toar Manembu.

Menurutnya, jangan sampai berbeda pilihan politik membuat para pemuda jadi terpisah-pisah. Justru dengan silaturahmi melalui acara Fun Basketaball ini, Toar melihat bahwa para politisi muda bisa saling berbagi informasi hingga pengalaman.

"Malam ini, kami sangat mengapresiasi undangan dari Perindo untuk membuat Fun Basketball di Panglima Polim. Menurut kami, ini menjelang tahun politik yang krusial kami sangat mengapresiasi karena selain fokus di politik, pemuda harus bersatu juga karena kita ini masa depan bangsa," ujar Ketua Bidang Olahraga DPP AMPI, Toar Manembu seusai acara, Sabtu 15 Juli 2023.

"Jadi, pemuda ini yang menyatukan olahraga, musik, dan kuliner kalau menurut data. Justru olahraga ini yang menyatukan pemuda Indonesia meskipun kita beda-beda pandangan dan pilihan, tetapi dengan olahraga ini kita dipersatukan," sambungnya.