BASKET

Fun Basketball Sukses Digelar, Pemuda Perindo Bakal Adakan Olahraga Bersama Lainnya

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |00:28 WIB
Fun Basketball Sukses Digelar, Pemuda Perindo Bakal Adakan Olahraga Bersama Lainnya
DPP Pemuda Perindo gelar Fun Basketball. (Foto: Muhammad Gazza/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pemuda Perindo sukses menggelar ajang Fun Basketball. Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Perindo, Diska Resha, pun mengungkapkan bahwa akan ada acara olahraga lainnya yang akan digelar setelah Fun Basketball ini.

Ya, Fun Basketball digelar di Lapangan Basket YPK Panglima Polim, Jakarta Selatan, Sabtu 15 Juli 2023 malam WIB. Ajang ini diikuti sejumlah sayap partai besar lainnya, di antaranya ada Banteng Muda Indonesia (BMI), Barisan Muda PAN (BM PAN), dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).

Fun Basketball DPP Pemuda Perindo. Foto: Muhammad Gazza/MNC Portal Indonesia

(DPP Pemuda Perindo gelar Fun Basketball. Foto: Muhammad Gazza/MNC Portal Indonesia)

Diska mengatakan acara bermain basket bersama pemuda dari partai lain ini menjadi sebuah bentuk kesatuan dan kebersamaan anak-anak muda di bidang politik. Menurutnya, meskipun orang-orang yang hadir terdiri dari partai yang berbeda, tujuannya akhirnya adalah untuk Indonesia.

"Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar. Ini yang mengadakan Pemuda Perindo dari Partai Perindo dan ada beberapa orsap (organisasi sayap) partai besar lainnya," ucap Diska kepada MNC Portal Indonesia seusai kegiatan, Sabtu 15 Juli 2023.

Halaman:
1 2
