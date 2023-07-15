Hasil AVC Challenge Cup 2023: Timnas Voli Putra Indonesia Gagal Rebut Juara 5 Usai Dihajar Australia 1-3

HASIL AVC Challenge Cup 2023 sudah diketahui dalam artikel ini. Hasilnya, Timnas Voli Putra Indonesia gagal merebut juara 5 usai dihajar Australia dalam empat set dengan skor 1-3.

Pertandingan perebutan tempat kelima itu berlangsung di University of Taipei Gymnasium, Taiwan, pada Sabtu 15 Juli 2023 pukul 09.00 WIB. Timnas Voli Putra Indonesia dipaksa kalah dari Australia dengan skor 20-25, 18-25, 25-19, dan 16-25.

Dengan begitu, Timnas Voli Putra Indonesia hanya finis di peringkat keenam AVC Challenge Cup 2023. Sebaliknya, Australia berhasil menjadi juara kelima usai menaklukkan Rivan Nurmulki cs.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putra Indonesia langsung tancap gas begitu pertandingan set pertama dimulai. Tak membutuhkan waktu yang lama, Rivan Nurmulki berhasil mencuri poin untuk keunggulan Indonesia 1-0 berkat smash kerasnya.

Australia yang pernah bermain di Volleyball Nations League (VNL) langsung merespons serangan dari Indonesia. Namun, defensif Rivan Nurmulki cs masih tangguh hingga tetap memimpin di angka 8-6 usai melancarkan serangan-serangan yang sulit diantisipasi Australia.

Australia pun dipaksa melakukan beberapa kali error dalam serve sehingga memberikan poin untuk Indonesia. Sayangnya, keunggulan Indonesia hanya bertahan sebentar. Australia berbalik unggul menjadi 15-12 setelah membuat pemain Indonesia kesulitan dalam menahan gempuran mereka.

Secara perlahan, Timnas Voli Putra Indonesia mempertipis ketertinggalannya menjadi 14-15. Akan tetapi, Australia yang memiliki postur tubuh jangkung berhasil melepaskan spike-spike yang keras dan akurat hingga unggul 22-18. Bahkan, Australia memenangkan set pertama dengan skor 25-20.