Balapan Semakin Seru, Berikut Jadwal World Superbike Italia 2023 di Vision+

KEJUARAAN balap motor kelas dunia World Superbike atau yang biasa disingkat menjadi WSBK kini kembali hadir di Italia, setelah melakukan balapan di Emilia-Romagna dilanjutkan dengan balapan di Inggris pada Juni lalu.
WSBK Italia 2023 akan diadakan di Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari yang terletak di Imola, Bologna, Italia. Balapan ini akan diselenggarakan pada 14 hingga 16 Juli 2023. Secara resmi, balapan ini bertajuk Prometeon Italian Round.
Untuk menyaksikan WSBK Italia 2023, Anda bisa mengakses channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:
Jumat, 14 Juli 2023
14:00 R3 bLU cRU Champ – Latihan Bebas 1
14:45 – 15:15 WorldSSP300 – Latihan Bebas 1
15:30 – 16:15 WorldSBK – Latihan Bebas 1
16:25 – 17:10 WorldSSP – Latihan Bebas 1
18:30 R3 bLU cRU Champ – Superpole
19:15 – 19:45 WorldSSP300 – Latihan Bebas 2
20:00 – 20:45 WorldSBK– Latihan Bebas 2
21:00 – 21:45 WorldSSP – Latihan Bebas 2
BACA JUGA:
Sabtu, 15 Juli 2023
14:00 – 14:30 WorldSBK – Latihan Bebas 3
14:45 – 15:05 WorldSSP300 – Superpole
15:25 – 15:45 WorldSSP – Superpole
16:10 – 16:25 WorldSBK – Superpole
16:45 R3 bLU cRU Champ – Balapan 1
17:40 WorldSSP300 – Balapan 1
19:00 WorldSBK – Balapan 1
20:15 WorldSSP – Balapan 1
21:15 R3 bLU cRU Champ – Balapan 2