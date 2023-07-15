Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Australia di Perebutan Posisi 5 AVC Challenge Cup 2023

LINK live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Australia di perebutan posisi 5 AVC Challenge Cup 2023 dapat Anda ketahui di akhir artikel ini. Aksi Rivan Nurmulki dan kawan-kawan saat melawan Australia itu akan tersaji di University of Taipei Gymnasium, Taiwan, pada hari ini, Sabtu (15/7/2023) pukul 09.00 WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia saat ini menempati posisi 67 di klasemen FIVB voli putra usai masuk ke babak 6 besar AVC Challenge Cup 2023. Jika berhasil mengalahkan Australia, maka peringkat pasukan Jeff Jiang Jie itu akan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Sekadar diketahui, Australia sendiri merupakan tim yang pernah bermain di ajang Volleyball Nations League (VNL). Seandainya mampu menjungkalkan Australia, maka Timnas Voli Putra Indonesia diprediksi akan melesat ke posisi 65 dunia menggeser Israel.

Akan tetapi, Timnas Voli Putra Indonesia tentu tidak akan mudah untuk mengalahkan Australia. Sebab, Australia saat ini menempati posisi 37 klasemen FIVB voli putra. Secara rekor pertemuan Indonesia vs Australia, Tim Merah Putih masih kalah

Tercatat, Timnas Voli Putra Indonesia dan Australia pernah bertemu sebanyak tiga kali dalam turnemen voli. Hasilnya, Australia berhasil menang dua kali, sedangkan Indonesia hanya menang sekali saja.

Kendati demikian, Timnas Voli Putra Indonesia diprediksi tampil habis-habisan di perebutan tempat ke-5 kontra Australia ini. Sebab, Rivan Nurmulki dan kolega ingin mengobati lukanya usai mendapat hasil pahit di babak perempatfinal.