Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Australia di Perebutan Posisi 5 AVC Challenge Cup 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |07:32 WIB
Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Australia di Perebutan Posisi 5 AVC Challenge Cup 2023
Berikut link live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Australia di perebutan posisi 5 AVC Challenge Cup 2023. (Foto: Instagram/@avcvolley)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Australia di perebutan posisi 5 AVC Challenge Cup 2023 dapat Anda ketahui di akhir artikel ini. Aksi Rivan Nurmulki dan kawan-kawan saat melawan Australia itu akan tersaji di University of Taipei Gymnasium, Taiwan, pada hari ini, Sabtu (15/7/2023) pukul 09.00 WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia saat ini menempati posisi 67 di klasemen FIVB voli putra usai masuk ke babak 6 besar AVC Challenge Cup 2023. Jika berhasil mengalahkan Australia, maka peringkat pasukan Jeff Jiang Jie itu akan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Timnas Voli Putra Indonesia

Sekadar diketahui, Australia sendiri merupakan tim yang pernah bermain di ajang Volleyball Nations League (VNL). Seandainya mampu menjungkalkan Australia, maka Timnas Voli Putra Indonesia diprediksi akan melesat ke posisi 65 dunia menggeser Israel.

Akan tetapi, Timnas Voli Putra Indonesia tentu tidak akan mudah untuk mengalahkan Australia. Sebab, Australia saat ini menempati posisi 37 klasemen FIVB voli putra. Secara rekor pertemuan Indonesia vs Australia, Tim Merah Putih masih kalah

Tercatat, Timnas Voli Putra Indonesia dan Australia pernah bertemu sebanyak tiga kali dalam turnemen voli. Hasilnya, Australia berhasil menang dua kali, sedangkan Indonesia hanya menang sekali saja.

Kendati demikian, Timnas Voli Putra Indonesia diprediksi tampil habis-habisan di perebutan tempat ke-5 kontra Australia ini. Sebab, Rivan Nurmulki dan kolega ingin mengobati lukanya usai mendapat hasil pahit di babak perempatfinal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/43/2868677/regulasi-12-besar-avc-asian-volleyball-championship-2023-rugikan-timnas-voli-indonesia-0qvGaVSzxa.jpg
Regulasi 12 Besar AVC Asian Volleyball Championship 2023 Rugikan Timnas Voli Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/43/2868591/hasil-drawing-12-besar-avc-asian-volleyball-championship-2023-timnas-voli-indonesia-tantang-korea-selatan-E1be0Y8C5T.jpg
Hasil Drawing 12 Besar AVC Asian Volleyball Championship 2023: Timnas Voli Indonesia Tantang Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/43/2868482/klasemen-akhir-pool-c-avc-asian-volleyball-championship-2023-timnas-voli-indonesia-finis-kedua-6zbHT5PaWe.jpg
Klasemen Akhir Pool C AVC Asian Volleyball Championship 2023: Timnas Voli Indonesia Finis Kedua!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/43/2851078/jadwal-lengkap-timnas-voli-putra-indonesia-di-sea-v-league-2023-seri-ii-filipina-jadi-juara-lagi-j7Y6QPRc8S.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Voli Putra Indonesia di SEA V League 2023 Seri II Filipina: Jadi Juara Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/14/43/2846513/hasil-semifinal-avc-challenge-cup-2023-bantai-korea-selatan-3-0-bahrain-tantang-penakluk-timnas-voli-putri-indonesia-di-final-RjzPuruT7n.jpg
Hasil Semifinal AVC Challenge Cup 2023: Bantai Korea Selatan 3-0, Bahrain Tantang Penakluk Timnas Voli Putra Indonesia di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/43/2845944/jadwal-timnas-voli-putra-indonesia-vs-australia-di-perebutan-posisi-5-avc-challenge-cup-2023-sanggup-bangkit-skuad-garuda-fXM3UfeEUX.jpg
Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia vs Australia di Perebutan Posisi 5 AVC Challenge Cup 2023: Sanggup Bangkit, Skuad Garuda?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement