HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Australia di Perebutan Posisi 5 AVC Challenge Cup 2023: Waktunya Bangkit Indonesia!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |06:11 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Australia di Perebutan Posisi 5 AVC Challenge Cup 2023: Waktunya Bangkit Indonesia!
Jadwal AVC Challenge 2023 antara Timnas Putra Indonesia vs Australia/Foto: Instagram
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Voli Putra Indonesia vs Australia di perebutan posisi 5 AVC Challenge Cup 2023 akan diulas Okezone. Duel kedua tim bakal terjadi di University of Taipei Gymnasium, Taiwan, pada hari ini, Sabtu 15 Juli 2023 pukul 09.00 WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia berlaga di perebutan tempat ke-5 setelah sebelumnya disingkirkan Thailand di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023. Pasukan Jeff Jiang Jie itu mendapat perlawanan sengit dari Thailand.

 AVC Challenge

Pertandingan tersebut berlangsung di University of Taipei, Rabu (12/07/2023) siang WIB. Dalam pertarungan lima set, Timnas Indonesia akhirnya dipaksa menyerah oleh Thailand secara dramatis dengan skor 2-3.

Kekalahan itu membuat Timnas Voli Putra Indonesia harus mengubur mimpinya untuk menciptakan sejarah lolos ke semifinal AVC Challenge Cup 2023. Kini, Rivan Nurmulki cs akan ditantang Australia di perebutan tempat ke-5 AVC Challenge Cup 2023.

 BACA JUGA:

Jika berhasil mengalahkan Australia, maka peringkat Timnas Voli Putra Indonesia akan jauh lebih baik. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi 67 di klasemen FIVB voli putra usai masuk ke babak 6 besar AVC Challenge Cup 2023.

Itu artinya, pencapaian Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Challenge Cup edisi keempat tersebut terbilang luar biasa. Namun, Indonesia tidak bisa menganggap remeh Australia. Saat ini Australia menempati posisi 37 klasemen FIVB voli putra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
