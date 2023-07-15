Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Wimbledon 2023: Sikat Ons Jabeur, Marketa Vondrousova Sabet Gelar Juara!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |23:01 WIB
Hasil Final Wimbledon 2023: Sikat Ons Jabeur, Marketa Vondrousova Sabet Gelar Juara!
Marketa Vondrousova juara Wimbledon 2023. (Foto: Reuters)
PETENIS tunggal putri Republik Ceko, Marketa Vondrousova, juara Wimbledon 2023. Kepastian itu didapat usai Marketa Vondrousova mengalahkan wakil Tunisia, Ons Jabeur, di babak final dengan skor 2-0 (6-4 dan 6-4).

Duel Marketa Vondrousova vs Ons Jabeur digelar di All England Lawn and Tennis Club, Wimbledon, London, Inggris, pada Sabtu (15/7/2023) malam WIB. Menghadapi petenis nomor enam dunia, Vondrousova membutuhkan waktu 1 jam 22 menit untuk menang.

Marketa Vondrousova

Kemenangan ini pun membuat Marketa Vondrousova menorehkan catatan fantastis. Dia menjadi petenis wanita unseeded pertama yang berhasil menjuarai Wimbledon.

Jalannya Pertandingan

Sejatinya, Jabeur memulai laga dengan apik. Dia terlebih dahulu mencuri dua poin pertama pada set pertama. Alhasil, Jabeur unggul 2-0.

Sayangnya, Jabeur gagal menjaga konsistensinya. Vondrousova pun berhasil bangkit dan mengejar ketertinggalannya. Bahkan, skor akhirnya menjadi imbang 2-2.

Halaman:
1 2
