Rebut Medali Perunggu di Badminton Asia Junior Championships 2023, Ini Perasaan Zidane Attauba/Kleopas Binar

YOGYAKARTA - Pasangan Indonesia, Zidane Attauba Efendi/Kleopas Binar Putra Prakoso, harus puas hanya bisa meraih medali perunggu di Badminton Asia Junior Championships 2023. Perasaan ganda putra Indonesia tersebut sejatinya amat bersyukur karena bisa meraih medali perunggu, namun mereka tetap menyayangkan gagal mendapatkan emas.

Kepastian Zidane/Kleopas hanya bisa meraih perunggu terjadi usai mereka kalah di babak semifinal. Bermain di GOR Amongraga, Yogyakarta, Sabtu (15/7/2023), siang WIB, Zidane/Kleopas takluk dari wakil China, Chen Yong Rui/Hu Ke Yuan.

Dalam waktu 41 menit, Zidane/Kleopas menyerah dengan skor 13-21 dan 20-22. Pada laga tersebut, Zidane/Kleopas mengaku cukup tegang.

Meski pada gim kedua Zidane/Kleopas bisa mengimbangi Chen/Hu, tetapi pada poin-poin akhir mereka gagal memanfaatkan kesempatan untuk memenangkan laga. Zidane/Kleopas pun kecewa karena rezeki mereka ternyata bukanlah emas atau perak.

"Ya cukup tegang. Kita tadi sudah memberikan yang terbaik dan bisa mengeluarkan permainan kita. Cuma masih belum rezeki," ucap Zidane kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia seusai laga, Sabtu (15/6/2023).

Dengan hasil ini, pasangan asal PB Jaya Raya tersebut berhak membawa medali perunggu. Pencapaian ini pun bisa dibilang tidak diduga oleh Zidane/Kleopas karena mereka berstatus sebagai non-unggulan.