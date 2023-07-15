Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kabar Terkini Camilla Martin, si Cantik Musuh Abadi Mia Audina sang Peraih 2 Medali Olimpiade untuk 2 Negara

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |15:24 WIB
Kabar Terkini Camilla Martin, si Cantik Musuh Abadi Mia Audina sang Peraih 2 Medali Olimpiade untuk 2 Negara
Legenda bulu tangkis Denmark, Camilla Martin. (Foto: Instagram/camillamartin)
A
A
A

KABAR terkini Camilla Martin, si cantik musuh abadi Mia Audina, sang peraih 2 medali Olimpiade untuk 2 negara akan dibahas Okezone. Sekadar diketahui, Mia Audina merupakan mantan pebulu tangkis tunggal putri Indonesia yang mengantongi dua medali Olimpiade untuk dua negara.

Dalam kariernya, Mia Audina sukses merebut sejumlah gelar bergengsi di kancah internasional. Di antaranya, dia berhasil meraih medali perak Olimpiade Atlanta 1996 saat membela Indonesia dan medali perak Athena 2004 saat membela Belanda.

Menariknya, Mia Audina sempat memiliki musuh abadi yakni tunggal putri Denmark, Camilla Martin, pada masanya. Tercatat, Mia Audina dan Camilla Martin sudah pernah bertemu dalam 11 pertandingan sepanjang kariernya sebagai pebulu tangkis profesional.

Menurut head to head BWF, Camilla Martin unggul atas Mia Audina dengan enam kemenangan. Sementara Mia Audina baru lima kali menang dengan empat kemenangan diraihnya saat masih berstatus sebagai pemain Indonesia, dan satu kali sebagai wakil Belanda di European Championships 2004.

Camilla Martin

Camilla Martin sendiri menjadi salah satu legenda bulu tangkis Denmark yang telah berhasil meraih gelar juara Eropa tiga kali, pada tahun 1996, 1998, dan 2000, dan juara dunia sekali pada tahun 1999. Dia juga memenangkan All England Open pada tahun 2002.

Satu-satunya turnamen besar yang tidak pernah Camilla Martin menangkan adalah Olimpiade. Ia hanya mendapatkan medali perak di Olimpiade 2000 setelah kalah dari Gong Zhichao dari China di final.

Camilla Martin telah berhadapan dengan sejumlah tunggal putri ternama seperti Susy Susanti, di mana saat itu hanya mampu meraih runner-up di ajang Dutch Open 1993. Sepanjang kariernya, ia telah mengoleksi 373 kemenangan dan 103 kalah.

Halaman:
1 2
