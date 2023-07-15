Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ranking WTA Aldila Sutjiadi Diprediksi Melesat Usai Mencapai Semifinal Wimbledon 2023

Ranking WTA Aldila Sutjiadi Diprediksi Melesat Usai Mencapai Semifinal Wimbledon 2023
Aldila Sutjiadi naik ranking di WTA/Foto: Instagram
RANKING WTA petenis Indonesia, Aldila Sutjiadi, diprediksi melesat usai mencapai semifinal Wimbledon 2023. Petenis 28 tahun kelahiran Jakarta itu diprediksi bakal masuk ke top 30 dunia di nomor ganda campuran pada pekan depan.

Ya, Aldila Sutjiadi dan partnernya, Matwe Middelkoop, lolos ke semifinal Wimbledon 2023 nomor ganda campuran. Kepastian itu didapat Aldila/Matwe usai mengalahkan Marta Kostyuk/Marcelo Arevalo dengan skor 2-0 (7-5 dan 7(7)-6(5) di perempatfinal pada Selasa 11 Juli 2023 lalu.

 aldila sutjiadi

Bagi Aldila Sutjiadi, hasil tersebut membuatnya mencetak sejarah di dunia tenis Tanah Air. Sebab, atlet cantik asal Jakarta itu menjadi petenis pertama asal Indonesia yang menembus semifinal Wimbledon yang notabene salah satu ajang tenis terbesar di dunia.

Selain itu, ini menjadi pencapaian back-to-back bagi Aldila Sutjiadi setelah sebelumnya mencapai semifinal French Open 2023 di Roland Garros. Tentunya, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi petenis jagoan Indonesia itu.

 BACA JUGA:

Sayangnya, perjalanan Aldila Sutjiadi/Matwe Middelkoop menuju final Wimbledon 2023 harus terhenti. Mereka disingkirkan oleh pasangan Joran Vliegen/Xu Yifan di semifinal dengan skor 1-6, 6-3, dan 3-6.

Walau gugur di semifinal Wimbledon 2023, Aldila Sutjiadi diprediksi ranking WTA-nya bakal melesat pada pekan depan. Saat ini, Aldila Sutjiadi berada di peringkat 32 dunia WTA untuk nomor ganda dengan mengoleksi 2.160 poin.

Halaman:
1 2
