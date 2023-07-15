Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Tunggal Putra Wimbledon 2023: Kalahkan Jannik Sinner, Novak Djokovic Melenggang ke Final

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |06:35 WIB
Hasil Semifinal Tunggal Putra Wimbledon 2023: Kalahkan Jannik Sinner, Novak Djokovic Melenggang ke Final
Novac Djokovic sukses melaju ke final Wimbledon 2023/Foto: Reuters
A
A
A

PETENIS tunggal putra Serbia, Novak Djokovic sukses menembus babak final Wimbledon 2023. Tiket final didapat setelah Djokovic mengalahkan wakil Italia, Jannik Sinner.

Pertandingan tersebut digelar di Center Court All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Inggris pada Jumat (14/7/2023) malam. Djokovic menang dalam tiga set langsung 6-3, 6-4, dan 7(7)-6(4).

djokovic

Jalannya Pertandingan

Djokovic langsung tampil trengginas sejak awal pertandingan di set pertama. Petenis berjuluk The Djoker itu bermain ofensif dengan variasi pukulan menyilang.

Namun, Sinner mampu mengantisipasi ancaman itu dengan sangat baik. Tunggal putra Italia itu tampil solid menghalau serangan Djokovic.

Kendati demikian, The Djoker yang terus membombardir pertahanan Sinner akhirnya memberi jarak keunggulan. Pemegang 23 gelar Grand Slam itu menang pada set pertama dengan skor 6-3.

Memasuki set kedua, Sinner mencoba peruntungan dengan permainan cepat pada awal laga. Akan tetapi, Djokovic sudah membaca pola permainan tersebut.

Serangan Sinner berkali-kali dimentahkan oleh petenis ranking dua dunia itu. Di sisi lain, Djokovic juga melancarkan serangan balasan dengan pukulan kerasnya.

Halaman:
1 2
