Legenda Balap Minta Marc Marquez Pensiun dari MotoGP: Khawatir dengan Nyawa The Baby Alien!

LEGENDA balap, Wayne Gardner meminta kepada Marc Marquez untuk segera pensiun dari MotoGP. Bukan tanpa alasan, Gardner menyarankan Marquez untuk segera mengakhiri kariernya karena sejatinya ia khawatir dengan nyawa pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut.

Tak dapat dipungkiri Marquez adalah salah satu pembalap MotoGP terbaik. Sejak naik ke kelas MotoGP pada 2023 lalu, rider asal Spanyol itu mampu mendominasi gelar juara hingga 2019 bersama Repsol Honda.

Hanya MotoGP 2015 Marquez gagal juara, namun enam gelar MotoGP sudah membuktikan betapa hebatnya pembalap berusia 30 tahun tersebut. Sayangnya, performa Marquez kini menurun usai mengalami kecelakaan parah di awal MotoGP 2020.

Sejak kecelakaan tersebut, Marquez kesulitan mengeluarkan permainan terbaiknya, bahkan sampai MotoGP 2023. Marquez bahkan masih kerap kecelakaan karena memaksakan diri untuk bisa membawa motor RC213V ke batas limitnya.

Melihat kondisi itu, Gardner mengaku khawatir. Ia khawatir terhadap nyawa Marquez yang bisa saja berbahaya jika terus memaksakan balapan dan kecelakaan.

“Marc mengalami banyak cedera, tetapi dia kembali hanya untuk cedera lagi. Di zaman saya, jika Anda mengalami lima atau enam kecelakaan setahun, Anda bisa mengalami cedera serius,” ungkap Gardner, dilansir dari Motorcycle Sports, Sabtu (15/4/2023).