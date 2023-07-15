Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Ketahuan Liburan Bareng Petenis Cantik Norwegia, Lewis Hamilton Perjelas Statusnya dengan Shakira

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |16:59 WIB
Ketahuan Liburan Bareng Petenis Cantik Norwegia, Lewis Hamilton Perjelas Statusnya dengan Shakira
Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)
PEMBALAP Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton saat ini tengah menikmati liburan di tengah padatnya jadwal Formula One (F1) 2023. Menariknya dalam liburan tersebut, Hamilton dikaitkan berpacaran dengan penyanyi top dunia, Shakira.

Pasalnya Shakira terlihat hadir di balapan F1 GP Inggris 2023 pada 9 Juli 2023 lalu. Lalu Shakira dan Hamilton pun terlihat berpesta bersama di after party GP Inggris, bahkan mereka baru keluar dari clubbing pukul 06.00 pagi waktu setempat.

Kedekatan Hamilton dengan mantan istri Gerard Pique itu pun sudah terlihat beberapa kali. Jadi, tidak heran banyak yang mengira ada hubungan spesial di antara pembalap asal Inggris tersebut dengan Shakira.

Akan tetapi, kedekatan antara Hamilton dengan Shakira tampaknya hanya sekadar rumor. Sebab kabar terbaru, Hamilton justru dekat dengan perempuan lain yang sesama atlet, yakni petenis asal Norwegia, Jenny Stray Spetalen.

Hamilton dan Spetalen ketahuan liburan bersama di Ibiza, Spanyol. Mereka tampak menikmati liburan di atas kapal pesiar.

Lewis Hamilton

Hamilton dan Spetalen pun ditemani oleh aktris asal Meksiko Eiza Gonzalez, serta sutradara film Baz Luhrmann dan istrinya Catherine Martin. Jadi, karena momen itulah Hamilton dan Shakira dinilai hanya sekadar teman dan tak memiliki hubungan yang spesial.

Halaman:
1 2
