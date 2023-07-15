Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Gelar Fun Basketball, Ketum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra Suarakan Semangat Kebersatuan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |21:13 WIB
Gelar Fun Basketball, Ketum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra Suarakan Semangat Kebersatuan
DPP Pemuda Perindo gelar fun basketball bersama sayap pemuda dari partai lain. (Foto: Muhammad Gazza/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Fun Basketball baru saja digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Perindo, yang menariknya acara itu juga diikuti oleh sayap pemuda dari partai lain. Menurut pemaparan Ketua Umum (Ketum) DPP Pemuda Perindo, Effendi Syahputra, fun basketball itu sengaja digelar untuk dapat menyuarakan semangat kebersatuan sesama pemuda Tanah Air.

Kegiatan fun basketball pun dilangsungkan di Lapangan Basket YPK Panglima Polim, Jakarta Selatan, pada Sabtu (15/7/2023), pukul 18.00-20.00 WIB. Selain Pemuda Perindo, turut hadir pula Banteng Muda Indonesia (BMI), Barisan Muda PAN (BM PAN), dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).

"Ini kegiatan Fun Basketball yang diadakan sayap Pemuda Partai Perindo. Semoga kegiatan ini berdampak positif, membangun silaturahmi dengan sayap-sayap lain yang hadir bersama kita untuk berolahraga bersama menjalin silaturahmi sesama politisi-politisi muda DKI Jakarta," ucap Effendi kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (15/7/2023).

Ketum DPP Pemuda Perindo, Effendi Syahputra (Gazza/MPI)

Kegiatan ini menunjukkan bahwa Partai Perindo tidak hanya dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera. Akan tetapi, juga mendorong semangat kebersatuan.

"Semua elemen anak muda yang berpartisipasi di politik harus punya visi yang sama, yaitu menumbuhkembangkan semangat kebersatuan, tentunya yang kita ingin untuk membenahi Jakarta khususnya dan juga Indonesia," tegas Effendi.

