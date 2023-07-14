Jadwal Final AVC Challenge Cup 2023: Timnas Voli Putra Thailand Hadapi Bahrain!

JADWAL final AVC Challenge Cup 2023 telah diketahui. Laga puncak dari turnamen voli se-Asia dan Oseania itu akan mempertemukan Timnas Voli Putra Thailand vs Bahrain di University of Taipei Gymnasium, Taiwan, pada Sabtu 15 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.

Ya, duel Thailand vs Bahrain akan tersaji di final AVC Challenge Cup edisi keempat tersebut. Thaoland lolos ke final usai menang atas tim sesama Asia Tenggara, yakni Vietnam pada Jumat (14/7/2023) siang WIB.

Dalam pertempuran melawan Vietnam, Thailand mampu menang dengan skor 3-1. Menariknya, set pertama Thailand menjadi tim yang kalah dengan skor 20-25.

Namun, setelah itu Thailand mampu bangkit dan mengalahkan Vietnam di tiga set, yakni dengan skor 21-13, 25-22, dan 25-15. Sebelumnya Thailand juga mengalahkan Timnas Voli Putra Indonesia di babak perempatfinal.

Sementara itu, Bahrain sendiri lolos ke final usai menang telak 3-0 atas Korea Selatan di semifinal yang juga digelar hari ini. Bahrain mempermalukan Korea Selatan dengan kemenangan 35-33, 25-23, dan 25-20.

Bila dilihat dari skor, sejatinya Korea Selatan memberikan perlawanan yang sengit disetiap set. Hanya saja Bahrain dapat bermain lebih baik sehingga layak menembus babak final.