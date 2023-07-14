Advertisement
SPORT LAIN

Hasil Semifinal AVC Challenge Cup 2023: Bantai Korea Selatan 3-0, Bahrain Tantang Penakluk Timnas Voli Putra Indonesia di Final!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |16:29 WIB
Hasil Semifinal AVC Challenge Cup 2023: Bantai Korea Selatan 3-0, Bahrain Tantang Penakluk Timnas Voli Putra Indonesia di Final!
Timnas Voli Putra Bahrain lolos ke final AVC Challenge Cup 2023. (Foto: Instagram/@avcvolley)
A
A
A

HASIL semifinal AVC Challenge Cup 2023 yang mempertemukan Timnas Voli Putra Bahrain vs Korea Selatan sudah diketahui. Hasilnya, Bahrain lolos ke final setelah menggilas Korea Selatan dengan skor 3-0!

Bermain di Taiwan pada Jumat (14/7/2023) sore WIB, Bahrain menang dengan skor 35-33, 25-23 dan 25-20. Lolosnya Bahrain ke partai puncak sepertinya tidak mengherankan.

Timnas Voli Putra Bahrain

(Timnas Voli Putra Bahrain lolos ke final AVC Challenge Cup 2023)

Sejak awal, tim Asia Barat ini dijagokan lolos ke final AVC Challenge Cup 2023. Kemapanan mereka tunjukkan dengan menggilas Sri Lanka dengan skor 3-1 di laga pembuka Pool F.

Namun, di luar dugaan Bahrain tumbang 2-3 dari Timnas Voli Putra Indonesia di laga kedua Pool F. Beruntung, Bahrain masih bisa lolos ke 12 besar AVC Challenge Cup 2023 lewat status runner-up Pool F.

Di babak 12 besar, Bahrain bersua juara Pool D, Filipina. Tanpa ampun, Bahrain menggilas Filipina 3-0!

Hasil itu membuat Bahrain lolos ke perempatfinal untuk menantang kampiun Pool E, Australia. Skuad Negeri Kanguru yang memiliki pemain tinggi menjulang dipermalukan Bahrain dengan skor 1-3!

