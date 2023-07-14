Makin Panas, Ismail Kadir Lengserkan Punguan dari Peringkat Satu Ranking Nasional

PENGURUS Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) baru saja merilis peringkat terbaru Poin Ranking Nasional untuk cabang olahraga biliar di Indonesia. Peringkat ini menunjukkan persaingan sengit di antara para atlet biliar Indonesia yang saling berkompetisi untuk menjadi yang terbaik di Indonesia.

Dalam peringkat terbaru kali ini, Ismail Kadir dari klub JRX berhasil mengamankan posisinya sebagai pemuncak klasemen sementara dengan raihan 1090 poin. Ismail Kadir berhasil menggusur Punguan dari klub Mantra yang sebelumnya berada di posisi pertama dengan 1035 poin.

Sementara itu, posisi ketiga dalam peringkat saat ini diisi oleh Rizky dari klub ESBE, yang turun dari posisi kedua klasemen. Rizky berhasil mengumpulkan 965 poin ranking nasional. Persaingan ketat juga terlihat pada posisi empat dan lima, di mana Irsal Nasution dari klub ESBE menduduki peringkat keempat dengan raihan 930 poin, diikuti oleh Andri dari klub JRX dengan raihan 915 poin.

Peringkat terbaru ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di papan atas poin ranking nasional. Setiap atlet berusaha keras untuk meraih poin sebanyak mungkin agar dapat menduduki posisi teratas dalam peringkat nasional. Mereka bekerja keras dalam latihan dan kompetisi untuk mengasah keterampilan dan strategi permainan mereka.

Dengan persaingan yang semakin ketat di papan atas, diharapkan para atlet biliar yang lain dapat terus bersemangat dan berusaha keras untuk meningkatkan keterampilan dan prestasi mereka untuk menjadi pebiliar nomor satu di Indonesia.

(Reinaldy Darius)