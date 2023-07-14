Hasil Semifinal AVC Challenge Cup 2023: Timnas Voli Putra Thailand ke Final Usai Gasak Vietnam 3-1!

HASIL semifinal AVC Challenge Cup 2023 antara Thailand dan Vietnam akan dibahas di sini. Pertandingan yang dimainkan di University of Taipei, Taiwan, Jumat (14/7/2023) siang WIB tersebut berakhir dengan skor 3-1 (20-25, 25-13, 25-22, dan 25-15) untuk kemenangan Thailand.

Dengan kemenangan ini, maka Thailand lolos ke final AVC Challenge Cup 2023. Di final, mereka akan menghadapi pemenang dari laga Korea Selatan vs Bahrain.

Jalannya Pertandingan

Vietnam mengawali permainan dengan berhasil menguasai permainan pada set pertama. Sempat berulang kali keteteran, Vietnam akhirnya sukses menang dengan skor 25-20.

Pada set kedua, Thailand sukses mengambil alih permainan. Mereka menutup set kedua dengan skor yang cukup jauh, yaitu 25-13.

Pada set ketiga, Thailand kembali mengambil alih permainan. Mereka sempat unggul jauh namun Vietnam kembali mendekat pada skor 21-18.