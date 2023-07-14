Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Semifinal AVC Challenge Cup 2023: Timnas Voli Putra Thailand ke Final Usai Gasak Vietnam 3-1!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |13:28 WIB
Hasil Semifinal AVC Challenge Cup 2023: Timnas Voli Putra Thailand ke Final Usai Gasak Vietnam 3-1!
Timnas Voli Putra Thailand lolos ke final AVC Challenge Cup 2023 (Foto: AVC Volley)
A
A
A

HASIL semifinal AVC Challenge Cup 2023 antara Thailand dan Vietnam akan dibahas di sini. Pertandingan yang dimainkan di University of Taipei, Taiwan, Jumat (14/7/2023) siang WIB tersebut berakhir dengan skor 3-1 (20-25, 25-13, 25-22, dan 25-15) untuk kemenangan Thailand.

Dengan kemenangan ini, maka Thailand lolos ke final AVC Challenge Cup 2023. Di final, mereka akan menghadapi pemenang dari laga Korea Selatan vs Bahrain.

Timnas Voli Putra Thailand

Jalannya Pertandingan

Vietnam mengawali permainan dengan berhasil menguasai permainan pada set pertama. Sempat berulang kali keteteran, Vietnam akhirnya sukses menang dengan skor 25-20.

Pada set kedua, Thailand sukses mengambil alih permainan. Mereka menutup set kedua dengan skor yang cukup jauh, yaitu 25-13.

Pada set ketiga, Thailand kembali mengambil alih permainan. Mereka sempat unggul jauh namun Vietnam kembali mendekat pada skor 21-18.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486/saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177408/berikut_lima_pevoli_indonesia_yang_cantiknya_kebangetan-Vm2v_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170799/sabina_altynbekova-m3ok_large.jpg
Sabina Altynbekova Umumkan Klub yang Dibela di Musim 2025-2026, Main di Indonesia Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/43/3169723/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_yeosu_nonghyup_cup_pro_volleyball_competition_2025_di_vision-1ht6_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Yeosu·NongHyup Cup Pro Volleyball Competition 2025 di Vision+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement