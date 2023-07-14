Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

3 Negara Calon Kuat Juara AVC Challenge Cup 2023, Nomor 1 Baru Kalahkan Timnas Voli Putra Indonesia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |10:47 WIB
3 Negara Calon Kuat Juara AVC Challenge Cup 2023, Nomor 1 Baru Kalahkan Timnas Voli Putra Indonesia!
Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand. (Foto: Instagram/@avcvolley)
A
A
A

3 negara calon kuat juara AVC Challenge Cup 2023 akan diulas Okezone. Salah satunya ada negara yang baru saja menyingkirkan Timnas Voli Putra Indonesia di babak perempatfinal.

Ya, perjalanan Timnas Voli Putra Indonesia di ajang AVC Challenge Cup 2023 harus terhenti di babak perempatfinal karena kalah dengan skor 2-3. Meski begitu, Rivan Nurmulki cs masih akan berlaga di AVC Challenge Cup 2023 dengan melakoni laga perebutan peringkat kelima melawan Australia pada Sabtu, 15 Juli 2023 pukul 11.30 WIB.

Usai Timnas Voli Putra Indonesia tersingkir, sejumlah tim difavoritkan jadi juara. Siapa saja mereka? Berikut 3 negara calon kuat juara AVC Challenge Cup 2023.

3. Bahrain

Timnas Voli Putra Bahrain

Salah satunya ada Bahrain. Timnas Voli Putra Bahrain berhasil melesat ke babak semifinal usai mengalahkan Australis di babak perempatfinal dengan skor 3-1.

Sejatinya, Bahrain mengukir perjalanan yang tak terlalu mulus di AVC Challenge Cup 2023. Mereka bahkan menelan 1 kekalahan di fase grup, yakni kala melawan Timnas Voli Putra Indonesia dengan skor 2-3.

Tetapi, Bahrain bisa bangkit di babak 12 besar dan terus melanjutkan tren positifnya ke perempatfinal. Di 12 besar, mereka melibas Filipina 3-0. Lalu, Australia jadi korban berikutnya dari Bahrain.

Di semifinal, Bahrain akan melawan Korea Selatan. Laga itu akan digelar hari ini, Jumat (14/7/2023) pukul 15.00 WIB. Meski lawan yang dihadapi berat, Bahrain tentunya masih punya kans untuk memenangi laga dan melesat ke babak final. Tak ayal, mereka jadi salah satu favorit juara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
