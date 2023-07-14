Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Penyebab Timnas Voli Putra Indonesia Kalah 2-3 dari Thailand di Perempatfinal AVC Challenge Cup 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |09:21 WIB
Penyebab Timnas Voli Putra Indonesia Kalah 2-3 dari Thailand di Perempatfinal AVC Challenge Cup 2023
Timnas Voli Putra Indonesia takluk 2-3 dari Thailand (Foto: AVC Volley)
A
A
A

PENYEBAB Timnas Voli Putra Indonesia kalah 2-3 dari Thailand di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Sekadar diketahui, Timnas Voli Putra Indonesia gagal melanjutkan perjalanannya ke babak semifinal AVC Challenge Cup 2023.

Pasukan Jeff Jiang Jie itu terhenti di babak perempatfinal AVC Challenge Cup 2023 usai menelan kekalahan dramatis dari Thailand dengan skor tipis 2-3. Pertandingan tersebut digelar di Hall 1 University of Taipei, Taipei, Taiwan, Kamis (13/7/2023) siang WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia

Dalam duel sengit sesama tim Asia Tenggara itu, Timnas Voli Putra Indonesia mendapat perlawanan ketat dari Thailand. Terbukti, Thailand membuat Timnas Voli Putra Indonesia kalah 20-25 dari Thailand di set pertama.

Akan tetapi, Rival Nurmulki dan kawan-kawan mampu bangkit dan menyamakan kedudukan dengan skor 27-25 di set kedua. Timnas Voli Putra Indonesia kemudian berbalik unggul 2-1 pada set ketiga setelah berhasil meraih kemenangan 25-20.

Sialnya, tim asuhan Jeff Jiang Jie itu kewalahan pada set keempat sehingga takluk dari Thailand 16-25. Lalu pada set penentuan alias set kelima, permainan Thailand meningkat sehingga membuat Indonesia harus menelan kekalahan menyakitkan 12-15.

Akibat kekalahan ini, mimpi Rivar Nurmulki dan kawan-kawan untuk tampil di FIVB Challenger Cup 2023 harus sirna. Sekadar diketahui, hanya juara AVC Challenge Cup 2023 yang diizinkan mentas di FIVB Challenger Cup 2023.

Lantas, apa penyebab Timnas Voli Putra Indonesia kalah 2-3 dari Thailand di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023? Salah satunya, bisa dibilang karena Dio Zulfikri mengalami cedera pada set pertama setelah engkel pada kaki kanannya salah mendarat.

Tepatnya saat hendak melakukan penyelamatan di depan net. Dio Zulfikri pun digotong beberapa pemain dan ofisial Timnas Voli Putra Indonesia ke pinggir lapangan dan diberikan pertolongan medis. Alhasil, setter terbaik Indonesia itu harus menepi.

