Hasil Badminton Asia Junior Championships 2023: Dihadang Wakil China, Adrian Pratama/Felisha Alberta Gagal ke Semifinal

YOGYAKARTA - Pasangan asal Indonesia, Adrian Pratama/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, dikalahkan ganda campuran China, Liao Pin Yi/Zhang Jia Han di babak perempatfinal Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2023, pada Jumat (14/7/2023) malam WIB. Adrian/Felisha kalah dua gim langsung.

Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Adrian/Felisha tepatnya kalah dengan skor 20-22 dan 16-21. Hasil itu membuat Adrian/Felisha gagal melaju ke semifinal.

Jalannya Pertandingan

Adrian/Felisha bermain berani sejak awal pertandingan di gim pertama. Keduanya menerapkan permainan ofensif untuk mencuri keunggulan lebih dulu.

Namun, pola permainan itu kurang efektif bagi Adrian/Felisha. Mereka justru sering kehilangan poin karena melakukan kesalahan.

Situasi ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh Pin Yi/Jia Han. Duet ganda campuran asal China itu bermain cepat untuk mendulang poin beruntun.

Adrian/Felisha sempat berjarak tiga poin dari Pin Yi/Jia Han. Sayangnya, ganda campuran utusan Indonesia itu harus tertikung di poin-poin kritis. Adrian/Felisha harus mengakui kalah di gim pertama dengan skor 20-22.