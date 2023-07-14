Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Borok BWF soal Uang Hadiah Dibongkar Gregoria Mariska Usai Viral Kasus Viktor Axelsen

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:19 WIB
Borok BWF soal Uang Hadiah Dibongkar Gregoria Mariska Usai Viral Kasus Viktor Axelsen
Gregoria Mariska saat menangkan Spain Masters 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

BOROK BWF soal uang hadiah dibongkar Gregoria Mariska usai viral kasus Viktor Axelsen. Belum lama ini pebulu tangkis asal Denmark tersebut melayangkan protes terbuka kepada Badminton World Federation (BWF).

Salah satu yang ia protes adalah perihal uang hadiah atau prize money yang belum ia terima. Seperti yang diketahui, Axelsen menjadi pemenang Indonesia Open 2023 dan harusnya membawa pulang hadiah senilai 12 ribu dolar atau sekitar Rp179 juta.

Viktor Axelsen

Borok BWF soal uang hadiah juga dibongkar Gregoria Mariska usai viral kasus Viktor Axelsen tersebut.

Salah satu ujung tombak Indonesia di sektor tunggal putri ini diketahui meraih juara Spain Masters 2023 pada April 2023 lalu. Dalam laga final di turnamen tersebut, Gregoria Mariska berhasil mengalahkan wakil India, Pusarla V Sindhu dengan skor 21-18 dan 21-8.

Pemain berusia 23 tahun tersebut harusnya menerima hadiah senilai 15.750 dolar atau sekitar Rp200 juta. Sama seperti Viktor Axelsen, hingga saat ini Gregoria Mariska juga belum mendapatkan haknya.

Hal ini terungkap seteah sebuah akun Twitter @hannagyeongs bercuit, "BWF tolong berikan Gregoria prize money-nya sekarang!"

Dengan menggunakan akun Twitter pribadinya @geugouia, Gregoria Mariska membalas cuitan tersebut dengan menuliskan, “Terima kasih sudah speak up.”

Lebih lanjut lagi, Gregoria menjelaskan jika dirinya bahkan tak pernah tahu kapan prize moneynya akan turun. Terkadang hadiah memang akan diterima PBSI sekaligus.

"Aku enggak pernah tahu pasti kapan turunnya, mungkin tiga atau empat minggu, ya. Terkadang PBSI terima sekaligus beberapa turnamen sesudah atau sebelumnya," tulis Gregoria.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/40/3179847/jia_yi_fan-4OAy_large.jpg
Kisah Chen Tang Jie, Bikin Heboh Usai Ketangkap Basah Posting Foto Pebulu Tangkis Supercantik Jia Yi Fan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179501/chen_qingchen-hR3F_large.jpg
Kisah Haru Chen Qingchen, Ratu Bulu Tangkis China yang Umumkan Pensiun Usai Kalah di French Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179301/huang_yaqiong-sycH_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Putri Dunia yang Umumkan Pensiun pada 2025, Nomor 1 Bidadari Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178993/rexy_mainaky_dan_ricky_subagja-wIUp_large.jpg
Kisah Penuh Haru Rexy Mainaky, Legenda Buu Tangkis Indonesia yang Rela Lepas Gelar Juara All England 1994 Setelah Teringat Duka Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement