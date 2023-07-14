Borok BWF soal Uang Hadiah Dibongkar Gregoria Mariska Usai Viral Kasus Viktor Axelsen

BOROK BWF soal uang hadiah dibongkar Gregoria Mariska usai viral kasus Viktor Axelsen. Belum lama ini pebulu tangkis asal Denmark tersebut melayangkan protes terbuka kepada Badminton World Federation (BWF).

Salah satu yang ia protes adalah perihal uang hadiah atau prize money yang belum ia terima. Seperti yang diketahui, Axelsen menjadi pemenang Indonesia Open 2023 dan harusnya membawa pulang hadiah senilai 12 ribu dolar atau sekitar Rp179 juta.

Borok BWF soal uang hadiah juga dibongkar Gregoria Mariska usai viral kasus Viktor Axelsen tersebut.

Salah satu ujung tombak Indonesia di sektor tunggal putri ini diketahui meraih juara Spain Masters 2023 pada April 2023 lalu. Dalam laga final di turnamen tersebut, Gregoria Mariska berhasil mengalahkan wakil India, Pusarla V Sindhu dengan skor 21-18 dan 21-8.

Pemain berusia 23 tahun tersebut harusnya menerima hadiah senilai 15.750 dolar atau sekitar Rp200 juta. Sama seperti Viktor Axelsen, hingga saat ini Gregoria Mariska juga belum mendapatkan haknya.

Hal ini terungkap seteah sebuah akun Twitter @hannagyeongs bercuit, "BWF tolong berikan Gregoria prize money-nya sekarang!"

Dengan menggunakan akun Twitter pribadinya @geugouia, Gregoria Mariska membalas cuitan tersebut dengan menuliskan, “Terima kasih sudah speak up.”

Lebih lanjut lagi, Gregoria menjelaskan jika dirinya bahkan tak pernah tahu kapan prize moneynya akan turun. Terkadang hadiah memang akan diterima PBSI sekaligus.

"Aku enggak pernah tahu pasti kapan turunnya, mungkin tiga atau empat minggu, ya. Terkadang PBSI terima sekaligus beberapa turnamen sesudah atau sebelumnya," tulis Gregoria.