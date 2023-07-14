Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Menggila di 16 Besar Badminton Asia Junior Championships 2023, Alwi Farhan Termotivasi karena Kehadiran sang Ayah

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |15:17 WIB
Menggila di 16 Besar Badminton Asia Junior Championships 2023, Alwi Farhan Termotivasi karena Kehadiran sang Ayah
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

YOGYAKARTA - Permainan tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan terlihat luar biasa kala tampil di babak 16 besar Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2023, Jumat (14/7/2023) pagi WIB. Ternyata, permainan apik itu bisa keluar karena Alwi Farhan termotivasi tampil baik lantaran ditonton langsung oleh ayahnya.

Ya, ayah Alwi Farhan turut hadir di GOR Amongraga, Yogyakarta. Pada laga 16 besar tersebut, Alwi tampil memukau saat melawan wakil Thailand yang merupakan unggulan keenam, Wongsup Wongsup-in.

Dengan penuh kepercayaan diri, pemain asal Solo itu pun menang meyakinkan dengan skor 21-9 dan 21-13 dalam waktu 26 menit. Usai laga. Alwi mengaku keberadaan sang Ayah di lapangan membuatnya termotivasi.

Kini, pemain berusia 18 tahun itu berharap bisa membanggakan kedua orangtuanya pada AJC 2023 di Yogyakarta.

Alwi Farhan

"Iya ada Abah sama pelatih dari klub di Solo, mas Djatmiko nonton hari ini. Kalau Mama enggak, tegang Mama saya enggak berani, jadi doanya aja," kata Alwi kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (14/7/2023).

"Ya pastinya ingin membanggakan orangtua juga, apalagi ini salah satu turnamen bergengsi pastinya ingin ngasih sesuatu buat orangtua," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
