3 Tempat Terbaik dan Ternyaman Main Badminton Menurut Anders Antonsen, Nomor 1 Indonesia!

TIGA tempat terbaik dan ternyaman main badminton menurut Anders Antonsen akan diulas Okezone. Salah satu tempat ini memberi tantangan tersendiri bagi pebulu tangkis tunggal putra bintang Denmark itu.

Ya, Anders Antonsen telah mengarungi dunia tepok bulu sejak bertahun-tahun lamanya. Dalam perjalanan kariernya yang cemerlang, Anders Antonsen telah menjajal banyak tempat bermain badminton di seluruh dunia.

Dari banyaknya tempat bermain badminton, terdapat tiga yang jadi favorit. Melansir dari channel Youtube milik Anders Antonsen, dia membeberkan ketiga tempat itu dalam video berjudul ‘MY TOP 3 PLACES! | The AA Show | Fan Question’.

Di mana saja tempat itu? Berikut 3 tempat terbaik dan ternyaman main badminton menurut Anders Antonsen.

3. Jepang





Awalnya, Antonsen bingung karena banyak sekali tempat ternyaman yang pernah ia singgahi. Namun, akhirnya pebulu tangkis kelahiran 1997 ini memilih Tokyo, Jepang, sebagai negara peringkat ketiga yang membuatnya nyaman.

Salah satu alasan Anders Antonsen menyukai Tokyo, Jepang, karena budaya dan makanannya. Antonsen juga suka dengan pusat perbelanjaan di Jepang. Ia bahkan rela menghabiskan uangnya untuk membeli pakaian dan makanan di Jepang.

“Saya suka budaya di Jepang dan saya suka makanannya. Saya suka area perbelanjaannya sangat bagus dan jika ada sesuatu yang saya suka adalah berbelanja, menghabiskan uang untuk membeli pakaian dan itu untuk makan dan saya sangat menikmati sushi di Jepang,” ujar Anders Antonsen.