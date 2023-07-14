Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Tempat Terbaik dan Ternyaman Main Badminton Menurut Anders Antonsen, Nomor 1 Indonesia!

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |12:45 WIB
3 Tempat Terbaik dan Ternyaman Main Badminton Menurut Anders Antonsen, Nomor 1 Indonesia!
Anders Antonsen kala berlaga. (Foto: Instagram/@anders_antonsen)
A
A
A

TIGA tempat terbaik dan ternyaman main badminton menurut Anders Antonsen akan diulas Okezone. Salah satu tempat ini memberi tantangan tersendiri bagi pebulu tangkis tunggal putra bintang Denmark itu.

Ya, Anders Antonsen telah mengarungi dunia tepok bulu sejak bertahun-tahun lamanya. Dalam perjalanan kariernya yang cemerlang, Anders Antonsen telah menjajal banyak tempat bermain badminton di seluruh dunia.

Dari banyaknya tempat bermain badminton, terdapat tiga yang jadi favorit. Melansir dari channel Youtube milik Anders Antonsen, dia membeberkan ketiga tempat itu dalam video berjudul ‘MY TOP 3 PLACES! | The AA Show | Fan Question’.

Di mana saja tempat itu? Berikut 3 tempat terbaik dan ternyaman main badminton menurut Anders Antonsen.

3. Jepang

Anders Antonsen

Awalnya, Antonsen bingung karena banyak sekali tempat ternyaman yang pernah ia singgahi. Namun, akhirnya pebulu tangkis kelahiran 1997 ini memilih Tokyo, Jepang, sebagai negara peringkat ketiga yang membuatnya nyaman.

Salah satu alasan Anders Antonsen menyukai Tokyo, Jepang, karena budaya dan makanannya. Antonsen juga suka dengan pusat perbelanjaan di Jepang. Ia bahkan rela menghabiskan uangnya untuk membeli pakaian dan makanan di Jepang.

“Saya suka budaya di Jepang dan saya suka makanannya. Saya suka area perbelanjaannya sangat bagus dan jika ada sesuatu yang saya suka adalah berbelanja, menghabiskan uang untuk membeli pakaian dan itu untuk makan dan saya sangat menikmati sushi di Jepang,” ujar Anders Antonsen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179501/chen_qingchen-hR3F_large.jpg
Kisah Haru Chen Qingchen, Ratu Bulu Tangkis China yang Umumkan Pensiun Usai Kalah di French Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179301/huang_yaqiong-sycH_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Putri Dunia yang Umumkan Pensiun pada 2025, Nomor 1 Bidadari Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178993/rexy_mainaky_dan_ricky_subagja-wIUp_large.jpg
Kisah Penuh Haru Rexy Mainaky, Legenda Buu Tangkis Indonesia yang Rela Lepas Gelar Juara All England 1994 Setelah Teringat Duka Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement