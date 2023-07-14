Hasil Badminton Asia Junior Championships 2023: Alwi Farhan dan Mutiara Ayu Kompak Lolos ke Perempatfinal

HASIL Badminton Asia Junior Championships 2023 akan dibahas di sini. Dua wakil Indonesia, Alwi Farhan dan Mutiara Ayu Puspitasari, sama-sama melenggang ke perempatfinal di nomor masing-masing.

Tunggal putra Alwi Farhan mengalahkan wakil Thailand, Wongsup Wongsup-in, dengan skor 21-9 dan 21-13 di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Jumat (14/7/2023) pagi WIB. Alwi langsung tampil menyerang dan memimpin 6-3 hingga mencapai interval dengan keunggulan 11-4.

Dominasi pebulu tangkis berusia 18 tahun berlanjut setelah interval dengan keunggulan yang melebar menjadi 16-6. Tanpa kesulitan, Alwi sukses mengamankan set pertama dengan skor cukup telak 21-9.

Pada gim kedua, Wongsupin bangkit dan memberikan perlawanan sengit hingga bisa memimpin 5-4. Namun, Alwi berhasil balik menekan dan gantian unggul 11-9 ketika interval. Pemain Pelatnas PBSI itu pun terus memperlebar keunggulannya menjadi 16-11 sampai akhirnya sukses mengunci kemenangannya dengan skor 21-13.

Dengan hasil tersebut, Alwi melesat ke babak perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2023. Berikutnya dia akan berhadapan dengan Huang Jia Ming dari China.