HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Junior Championships 2023: Gasak Wakil China, Adrian Pratama/Felisha Alberta ke Perempatfinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |09:07 WIB
Hasil Badminton Asia Junior Championships 2023: Gasak Wakil China, Adrian Pratama/Felisha Alberta ke Perempatfinal
Adrian Pratama/Felisha Alberta melenggang ke perempatfinal Badminton Asia Junior Championships 2023 (Foto: PBSI)
HASIL Badminton Asia Junior Championships 2023 akan dibahas di sini. Ganda campuran Indonesia, Adrian Pratama/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, mengalahkan wakil China, Chen Zhe Han/Liao Li Xi, di babak 16 besar dengan skor 21-11 dan 21-10.

Berkat hasil ini, Adrian/Felisha bakal melanjutkan kiprahnya ke babak perempatfinal. Berikutnya, mereka akan menghadapi salah satu di antara Liao Pin Yi/Zhang Jia Han dan Kosuke Kakuta/Mei Sudo.

Adrian Pratama/Felisha Alberta

Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Jumat (14/7/2023) pagi WIB, Adrian/Felisha langsung tancap gas menyerang sejak awal pertandingan. Hasilnya, mereka mampu memimpin 6-3.

Variasi serangan smash-smash keras dan bola mendatar yang dilancarkan pasangan Merah-Putih terus membuat Chen/Liao kerepotan. Mereka pun mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-5.

Seusai jeda, Adrian/Felisha ogah mengendurkan serangan. Berbagai upaya mereka sukses membongkar pertahanan lawan hingga menjauh dengan keunggulan 16-8.

Di poin-poin kritis, terjadi duel sengit dalam reli-reli panjang di antara kedua pasangan. Namun, pasangan Indonesia pada akhirnya sukses mengamankan kemenangan dengan skor 21-11.

