Daftar 4 Negara yang Lolos Semifinal AVC Challenge Cup 2023: Minus Timnas Voli Putra Indonesia, Duel Vietnam vs Thailand!

DAFTAR 4 negara yang sudah memastikan diri lolos ke semifinal AVC Challenge Cup 2023 telah diketahui. Sayangnya, dari keempat negara tersebut tidak ada Timnas Voli Putra Indonesia yang sudah gugur di babak perempatfinal.

Seperti yang diketahui, dua laga perempatfinal AVC Challenge Cup 2023 baru saja berlangsung pada hari ini, Kamis (13/7/2023). Dua laga tersebut adalah Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand dan Bahrain vs Australia.

Dalam laga tersebut, Thailand dan Bahrain menjadi tim yang lolos ke semifinal. Thailand menyikat Timnas Voli Putra Indonesia dengan skor 3-2, sedangkan Bahrain menang 3-1 atas Australia.

Meski kalah, Timnas Voli Putra Indonesia masih bermain melawan Australia. Sebab mereka akan bertarung untuk memperebutkan peringkat kelima di turnamen AVC Challenge Cup 2023 yang digelar di Taiwan tersebut.

Lantas selain Thailand dan Bahrain, bagaimana dua slot tersisa di semifinal AVC Challenge Cup 2023? Kedua slot itu sejatinya sudah dimiliki oleh Vietnam dan Korea Selatan.

Vietnam dan Korea Selatan memiliki privilege karena tak perlu bermain di babak perempatfinal untuk bisa tampil di semifinal. Sebelumnya mereka yang menang di pool teratas babak 12 besar mendapatkan keuntungan untuk langsung bermain di semifinal.