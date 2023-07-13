Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia vs Australia di Perebutan Posisi 5 AVC Challenge Cup 2023: Sanggup Bangkit, Skuad Garuda?

Berikut jadwal Timnas Voli Putra Indonesia vs Australia di perebutan posisi 5 AVC Challenge Cup 2023. (Foto: Instagram/@avcvolley)

JADWAL Timnas Voli Putra Indonesia vs Australia di perebutan posisi 5 AVC Challenge Cup 2023 akan diulas Okezone. Laga ini bakal digelar di Taiwan pada Sabtu, 15 Juli 2023 pukul 11.30 WIB.

Timnas Voli Putra Indonesia baru saja tumbang dari Thailand di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023 yang berlangsung pada Kamis, (13/7/2023) siang WIB. Diunggulkan meraih kemenangan, skuad asuhan Jiang Jie justru kalah dramatis 2-3 dari Thailand.

Timnas Voli Putra Indonesia kalah 20-25 di set pertama, sebelum akhirnya berbalik unggul menjadi 2-1 lewat skor 27-25 dan 25-20. Ketika hanya butuh memenangkan satu set lagi untuk menyegel tiket semifinal AVC Challenge Cup 2023, skuad asuhan Jiang Jie ini justru terjungkal di set keempat dan kelima.

Berturut-turut di kedua set tersebut, Timnas Voli Putra Indonesia tumbang 16-25 dan 12-15. Alhasil, Timnas Voli Putra Indonesia gagal melangkahkan kaki mereka ke semifinal AVC Challenge Cup 2023.

Kegagalan ini sekaligus menutup peluang Farhan Halim dan kawan-kawan tampil di FIVB Challenger Cup 2023 yang dilangsungkan di Qatar pada 27-30 Juli 2023. Sebab, dari kontestan AVC Challenge Cup 2023, hanya tim juara yang berhak ambil bagian di FIVB Challenger Cup 2023.

Meski sudah dikalahkan Thailand, bukan berarti langkah Timnas Voli Putra Indonesia di AVC Challenge Cup 2023 berakhir. Timnas Voli Putra Indonesia masih akan menghadapi Australia di perebutan posisi lima AVC Challenge Cup 2023.