HOME SPORTS SPORT LAIN

Timnas Voli Putra Indonesia Masih Main Lagi di AVC Challenge Cup 2023 meski Kalah dari Thailand di Perempatfinal

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:59 WIB
Timnas Voli Putra Indonesia Masih Main Lagi di AVC Challenge Cup 2023 meski Kalah dari Thailand di Perempatfinal
Timnas Voli Putra Indonesia tumbang dari Thailand di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023. (Foto: Instagram/@avcvolley)
A
A
A

KALAH dramatis 2-3 Thailand, Timnas Voli Putra Indonesia masih tampil lagi di AVC Challenge Cup 2023. Kok bisa?

Timnas Voli Putra Indonesia kalah 2-3 dari Thailand di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023 yang berlangsung di Taiwan pada Kamis, (13/7/2023) siang WIB. Timnas Voli Putra Indonesia kalah 20-25 di set pertama, sebelum akhirnya berbalik unggul menjadi 2-1 lewat skor 27-25 dan 25-20.

Timnas Voli Putra Indonesia

Hanya butuh memenangkan satu set lagi untuk menyegel tiket semifinal AVC Challenge Cup 2023, skuad asuhan Jiang Jie ini justru terjungkal di set keempat dan kelima. Berturut-turut di kedua set tersebut, Timnas Voli Putra Indonesia tumbang 16-25 dan 12-15.

Akibat kekalahan ini, Timnas Voli Putra Indonesia gagal lolos ke semifinal AVC Challenge Cup 2023. Hasil ini sekaligus mengubur mimpi Rivar Nurmulki dan kawan-kawan untuk tampil di FIVB Challenger Cup 2023.

Sekadar diketahui, hanya juara AVC Challenge Cup 2023 yang diizinkan mentas di FIVB Challenger Cup 2023. FIVB Challenger Cup 2023 diikuti tim-tim mapan, salah satunya Turki yang kini menempati peringkat 12 dunia.

Meski disingkirkan Thailand, Timnas Voli Putra Indonesia masih eksis di AVC Challenge Cup 2023. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan akan turun di perebutan peringkat kelima AVC Challenge Cup 2023 pada Sabtu, 15 Juli 2023 pukul 11.30 WIB.

Halaman:
1 2
