Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Perempatfinal AVC Challenge Cup 2023: Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand, Siapa yang Melaju ke Semifinal?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |10:35 WIB
Perempatfinal AVC Challenge Cup 2023: Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand, Siapa yang Melaju ke Semifinal?
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Duel panas sesama tim Asia Tenggara tersebut bakal segera berlangsung di Hall 1 University of Taipei, Taiwan, pada hari ini, Kamis (13/7/2023) pukul 11.30 WIB.

Kedua tim diprediksi akan bermain habis-habisan untuk bisa memenangkan pertandingan demi merebut tiket ke semifinal. Apalagi, Indonesia dan Thailand memiliki sejarah panjang dalam rivalitas mereka di ajang olahraga baik dari sepakbola hingga voli di level Asia Tenggara.

Timnas Voli Putra Indonesia

Berbicara soal siapa yang akan lolos ke semifinal, Timnas Voli Putra Indonesia memiliki kans yang terbuka lebar. Pasalnya, Rivan Nurmulki dan kolega sangat tangguh dengan tidak pernah terkalahkan dari awal perhelatan AVC Challenge Cup 2023 hingga babak perempatfinal lewat catatan impresif.

Di fase grup Pool F, Timnas Voli Putra Indonesia sukses menyapu bersih dua laga dengan kemenangan. Farhan Halim cs mengalahkan Sri Lanka 3-1 dengan skor 25-21, 25-19, 20-25, dan 25-17, serta menggilas Bahrain 3-2 dengan skor 33-31, 25-27, 21-25, 25-23, dan 15-11.

Hasil itu membuat Indonesia berhasil keluar sebagai juara grup di Pool F dan lolos ke 12 besar. Di babak 12 besar AVC Challenge Cup 2023, Timnas Voli Putra Indonesia berhasil menyingkirkan Kazakhstan 3-0 dengan skor 30-28, 25-21, dan 25-15 pada kemarin siang.

Di kubu lawan, Thailand sempat menelan kekalahan di fase grup dari Korea Selatan 0-3 dengan skor 20-25, 15-25, dan 23-25. Namun, Thailand kemudian bisa mengalahkan Arab Saudi 3-0 dengan skor 25-20, 25-16, dan 25-17.

Di babak 12 besar, Thailand sukses mengalahkan Hong Kong 3-1. Rincian skornya adalah 15-25, 25-8, 25-22, dan 25-11.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486/saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177408/berikut_lima_pevoli_indonesia_yang_cantiknya_kebangetan-Vm2v_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170799/sabina_altynbekova-m3ok_large.jpg
Sabina Altynbekova Umumkan Klub yang Dibela di Musim 2025-2026, Main di Indonesia Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/43/3169723/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_yeosu_nonghyup_cup_pro_volleyball_competition_2025_di_vision-1ht6_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Yeosu·NongHyup Cup Pro Volleyball Competition 2025 di Vision+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement