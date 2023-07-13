Perempatfinal AVC Challenge Cup 2023: Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand, Siapa yang Melaju ke Semifinal?

LINK live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023 dapat Anda klik di akhir artikel ini. Duel panas sesama tim Asia Tenggara tersebut bakal segera berlangsung di Hall 1 University of Taipei, Taiwan, pada hari ini, Kamis (13/7/2023) pukul 11.30 WIB.

Kedua tim diprediksi akan bermain habis-habisan untuk bisa memenangkan pertandingan demi merebut tiket ke semifinal. Apalagi, Indonesia dan Thailand memiliki sejarah panjang dalam rivalitas mereka di ajang olahraga baik dari sepakbola hingga voli di level Asia Tenggara.

Berbicara soal siapa yang akan lolos ke semifinal, Timnas Voli Putra Indonesia memiliki kans yang terbuka lebar. Pasalnya, Rivan Nurmulki dan kolega sangat tangguh dengan tidak pernah terkalahkan dari awal perhelatan AVC Challenge Cup 2023 hingga babak perempatfinal lewat catatan impresif.

Di fase grup Pool F, Timnas Voli Putra Indonesia sukses menyapu bersih dua laga dengan kemenangan. Farhan Halim cs mengalahkan Sri Lanka 3-1 dengan skor 25-21, 25-19, 20-25, dan 25-17, serta menggilas Bahrain 3-2 dengan skor 33-31, 25-27, 21-25, 25-23, dan 15-11.

Hasil itu membuat Indonesia berhasil keluar sebagai juara grup di Pool F dan lolos ke 12 besar. Di babak 12 besar AVC Challenge Cup 2023, Timnas Voli Putra Indonesia berhasil menyingkirkan Kazakhstan 3-0 dengan skor 30-28, 25-21, dan 25-15 pada kemarin siang.

Di kubu lawan, Thailand sempat menelan kekalahan di fase grup dari Korea Selatan 0-3 dengan skor 20-25, 15-25, dan 23-25. Namun, Thailand kemudian bisa mengalahkan Arab Saudi 3-0 dengan skor 25-20, 25-16, dan 25-17.

Di babak 12 besar, Thailand sukses mengalahkan Hong Kong 3-1. Rincian skornya adalah 15-25, 25-8, 25-22, dan 25-11.