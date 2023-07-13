Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di Perempatfinal AVC Challenge Cup 2023: Sejarah Kembali Diukir?

LINK live streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand di perempatfinal AVC Challenge Cup 2023 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Hall 1 University of Taipei, Taiwan, pada hari ini, Kamis (13/7/2023) pukul 11.30 WIB.

Ya, perjuangan Timnas Voli Putra Indonesia di ajang AVC Challenge Cup 2023 terus berlanjut usai memastikan diri lolos ke babak perempatfinal. Kepastian lolos ke babak 8 besar itu sendiri didapat skuad Merah Putih usai tampil tangguh kala melawan Kazakhstan.

Berhadapan di babak 12 besar, Farhan Halim cs sukses memungkam perlawanan sengit yang sempat diberikan Kazakhstan. Di set pertama, Timnas Voli Putra Indonesia memang harus berduel sengit dengan Kazakhstan. Tetapi, mereka akhirnya menang dengan skor 30-28.

Di set kedua dan ketiga, laju Timnas Voli Putra Indonesia untuk meraih kemenangan lebih mudah. Alhasil, Rivan Nurmulki cs menang dengan skor 3-0 dengan rincian skor 30-28, 25-21, dan 25-15.

Lolos ke perempatfinal, Timnas Voli Putra Indonesia akan berhadapan dengan Thailand untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal. Thailand pun jadi lawan yang patut diwaspadai skuad Garuda.