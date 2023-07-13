Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Badminton Asia Junior Championships 2023: Adrian Pratama/Felisha Alberta Lolos ke 16 Besar usai Sikat Wakil Taiwan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:18 WIB
Hasil Badminton Asia Junior Championships 2023: Adrian Pratama/Felisha Alberta Lolos ke 16 Besar usai Sikat Wakil Taiwan
Ganda campuran Indonesia, Adrian Pratama/Felisha Alberta. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
YOGYAKARTA – Pasangan ganda campuran Indonesia, Adrian Pratama/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil mengunci satu tiket ke babak 16 besar Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2023. Tiket tersebut diraih Adrian/Felisha usai menang atas wakil Taiwan, Cheng Ying Tsai/Lin Yu-Hao, Kamis (13/7/2023) siang WIB.

Beraksi di GOR Amongorogo, Yogyakarta, Adrian/Felisha tampil menawan melawan ganda campuran di babak 32 besar. Mereka pun pada akhrnya menang dengan dua gim langsun lewat skor 21-14 dan 21-18.

Jalannya Pertandingan

Adrian/Felisha memulai pertandingan dengan kurang percaya diri. Mereka membuat beberapa error beruntun sehingga tertinggal 2-4 dan kemudian 4-7.

Akan tetapi, perlahan-lahan pasangan Merah-Putih mampu mengembangkan permainan dan keluar dari tekanan lawan. Mereka pun menyamakan kedudukan menjadi 8-8 dan kemudian berbalik unggul 11-9 di interval gim pertama.

Usai rehat, Adrian/Felisha mampu mendominasi permainan. Mereka bisa memperlebar keunggulan mereka menjadi 16-13 berkat smash-smash keras ciamik yang dilancarkan Adrian.

Adrian Pratama/Felisha Alberta

Di sisi lain, Felisha juga sangat luar biasa melakukan cegatan-cegatan di depan net. Hasilnya, mereka sukses mengamankan kemenangan di gim pertama dengan skor 21-14.

Pada gim kedua, lagi-lagi Adrian/Felisha bermain dengan buruk. Pertahanan mereka mudah sekali dijebol oleh lawan sehingga mereka kertinggalan 1-5.

Halaman:
1 2
