Pengalaman Pebulu Tangkis Berhijab asal Thailand Huzwaney Momin Selama Ikuti Badminton Asia Junior Championships 2023 di Indonesia

PEBULU tangkis muda asal Thailand, Huzwaney Momin mencuri perhatian saat berlaga di Badminton Asia Junior Championships (AJC) 2023. Pasalnya, dia pemain bulu tangkis muslim yang mengenakan hijab pada turnamen tersebut.

Sejak gelaran nomor beregu, pemain yang akrab disapa Hazwa itu memang langsung mendapat sorotan. Tidak hanya soal mengenakan hijab, kemampuannya juga diperhitungkan.

Apalagi di nomor individu ini, Hazwa bersama partnernya Hathaithip Mijad merupakan unggulan kelima di ganda putri. Sayangnya langkah mereka sudah terhenti di babak 32 besar yang berlangsung hari ini (13/7/2023). Mereka takluk dari wakil Merah Putih, Ariella Naqiyyah/Rachel Agnesia Sabatini dengan skor 10-21 dan 17-21.

Meski harus angkat koper lebih awal, Hazwa mengaku sangat senang berada di Indonesia. Bahkan, mereka juga memiliki banyak fans di Indonesia hingga sering diminta foto bersama hingga mendapatkan hadiah.

BACA JUGA:

"Kami senang ada di Indonesia karena fans Indonesia sangat baik kepada kami. Saya berharap di sini bisa mendapat hasil yang lebih tinggi, tapi tidak apa-apa," ucap Hazwa kepada MNC Portal Indonesia di GOR Amongraga.

"Banyak fans Indonesia minta foto dengan kami dan beberapa dari mereka memberikan kami snack. Saya tidak menyebutnya apa, tapi itu sesuatu yang manis-manis, tapi bukan cokelat seperti pancake besar. Saya tidak tahu namanya apa," sambungnya.

Lebih lanjut tentang sosoknya sebagai pebulu tangkis muslim, Hazwa mengaku merasa sangat senang ada di Indonesia. Berbeda dengan tempat asalnya di Bangkok, Thailand, di Indonesia merasa nyaman sebagai seorang muslim. Mulai dari makanan halal hingga bisa mendengar adzan ada di mana-mana.