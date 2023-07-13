Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Belum Puas, Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi Ingin Raih Lebih Banyak Podium di Paruh Kedua MotoGP 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:25 WIB
Belum Puas, Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi Ingin Raih Lebih Banyak Podium di Paruh Kedua MotoGP 2023
Marco Bezzecchi bersama Valentino Rossi. (Foto: Instagram/@marcobez72)
A
A
A

TAVULLIA – Murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, menatap penuh ambisi perjalanannya di paruh kedua MotoGP 2023. Belum puas dengan pencapaian di partu pertama, Bezzecchi bertekad meraih lebih banyak podium di paruh kedua MotoGP 2023.

Bezzecchi ingin timnya, Mooney VR46, tak terlalu menekannya untuk segera bisa naik ke puncak klasemen. Dia sendiri enggan terlalu memikirkannya dan hanya fokus untuk menikmati setiap balapannya musim ini.

Marco Bezzecchi

"Untuk berada di tempat pertama klasemen, ITU sulit dalam banyak hal. Banyak yang harus Anda lakukan, Anda harus menghadapi banyak tekanan, Anda sangat fokus pada pers,” kata Bezzecchi, dilansir dari Speedweek, Kamis (13/7/2023).

“Tapi, saya tidak terlalu memikirkannya saat ini, saya masih bisa santai, menikmatinya dan terus fokus mengemudi. Untungnya, tidak terlalu banyak tekanan dari tim saya,” tambahnya.

Bezzecchi pun menjelaskan ambisinya di paruh kedua musim ini adalah untuk memupuk kepercayaan dirinya bersama Desmosedici GP22. Selain itu, dia juga ingin meraih lebih banyak podium.

“Saya hanya ingin terus melaju, membangun kepercayaan diri lebih besar pada motor dan lebih dekat dengan yang terkuat. Jika saya bisa mengumpulkan lebih banyak tempat podium, itu tentu akan lebih baik,” ujar murid Valentino Rossi itu.

Halaman:
1 2
