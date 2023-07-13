5 Pebasket NBA yang Aksinya Layak Dinantikan di Jakarta pada FIBA World Cup 2023, Nomor 1 Bawa Denvers Nuggets Juara NBA 2022-2023!

SEBANYAK 5 pebasket NBA yang aksinya layak dinantikan di Jakarta pada FIBA World Cup 2023 akan diulas Okezone di artikel ini. Dari kelima pebasket tersebut, salah satu di antaranya sukses membawa Denvers Nuggets juara NBA 2022-2023!

Sebagaimana diketahui, FIBA World Cup 2023 akan digelar di tiga negara, yakni Filipina, Jepang, dan Indonesia, pada 25 Agustus hingga 10 September 2023. Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertandingan babak Grup G dan Grup H yang bakal digelar di Indonesia Arena, Jakarta.

Sesuai hasil drawing FIBA World Cup 2023 pada Sabtu (29/4/2023) lalu, Grup G terdiri dari Iran, Spanyol, Pantai Gading, dan Brasil. Sementara itu, Grup H berisi Prancis, Kanada, Latvia, dan Lebanon. Spanyol merupakan juara bertahan FIBA World Cup sekaligus juara FIBA Euro Basket 2022.

Menariknya, dari negara-negara di atas, ada sejumlah pebasket NBA yang aksinya layak dinantikan di Jakarta pada ajang FIBA World Cup 2023 nanti. Lantas, siapa sajakah pemain yang dimaksud?

Berikut 5 Pebasket NBA yang Aksinya Layak Dinantikan di Jakarta pada FIBA World Cup 2023:

5. Rudy Gobert





Rudy Gobert merupakan pebasket profesional Timnas Prancis yang kini membela klub NBA, Minnesota Timberwolves. Pemain yang pernah membela Utah Jazz itu diprediksi bakal menjadi andalan Prancis di FIBA World Cup 2023.

Pebasket kelahiran 26 Juni 1992 ini pernah bermain di ajang Olimpiade (2012, 2016, dan 2020), FIBA World Cup 2014 dan 2019, serta EuroBasket 2015. Pada 2015, ia membantu Prancis meraih perunggu di EuroBasket 2015. Ia juga merebut medali perunggu bersama Prancis di FIBA World Cup 2019.

Prestasi terbaiknya bersama Prancis adalah medali perak Olimpiade 2020. Pada tahun 2022, ia memimpin Prancis meraih perak di EuroBasket 2022 dengan rata-rata 12,8 poin, 9,8 rebound, dan 1,2 blok selama turnamen.

4. Ricky Rubio





Ricky Rubio adalah pebasket profesional Timnas Spanyol yang kini bermain untuk Cleveland Cavaliers. Ia merupakan sosok point guard yang pernah menjadi MVP FIBA World Cup 2019 dan sukses memimpin Spanyol menjadi juara FIBA World Cup 2019 di China usai mengalahkan Argentina di final dengan skor 95-75.

Saat itu, Ricky Rubio terpilih sebagai salah satu dari FIBA World Cup All-Star Five bersama Bogdan Bogdanovic dari Serbia, Evan Fournier dari Prancis, Marc Gasol dari Spanyol, dan Luis Scola dari Argentina. Ia juga dinobatkan sebagai MVP FIBA World Cup.