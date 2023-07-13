Bintang LA Lakers LeBron James Berpidato di Hadapan Publik, Minta Para Pembenci Menghargainya saat Bermain di NBA

BINTANG Los Angeles (LA) Lakers, LeBron James, berpidato di hadapan publik. Dalam pidatonya, pebasket senior Amerika Serikat yang kini telah berusia 38 tahun itu minta agar para pembenci bisa menghargainya saat bermain di NBA.

Sebagaimana diketahui, King James, julukan LeBron James, secara luas dianggap sebagai salah satu pebasket terhebat dalam sejarah olahraga. Dia sering dibandingkan dengan Michael Jordan dalam perdebatan tentang pemain bola basket terhebat sepanjang masa.

LeBron James bisa dibilang sudah tidak muda lagi sebagai seorang pebasket profesional. Bintang asal Amerika Serikat itu akan berusia 39 tahun pada Desember 2023 mendatang. Kendati sudah menua, perforrmanya masih bagus walau sudah tidak sebaik dahulu lagi karena fisiknya mulai menurun.

LeBron James sendiri nampaknya tidak akan pensiun dan sedang menyiapkan diri untuk NBA 2023-2024. Belakangan, ia mengunggah sejumlah foto pemain baru yang didatangkan LA Lakers pada bursa pasar bebas musim panas 2023 ini. Hal ini mengindikasikan bahwa King James antusias dengan skuad LA Lakers yang baru.

Baru-baru ini, LeBron James menegaskan kembali kecintaannya pada permainan selama pidatonya di ESPYs, pada Rabu (12/7/2023) malam waktu setempat. Selain itu, dia ingin semua orang termasuk para pembencinya agar menghargai cara dia memainkan permainan di NBA dan menunjukkan rasa hormat kepadanya.

“Dengar, kamu bisa mencintaiku dan aku tahu beberapa dari kamu juga membenciku," ungkap LeBron James di atas panggung dan di depan nama-nama pebasket besar, dikutip dari Clutch Points, Kamis (13/7/2023).