Waspadai Tembakan Tiga Angka Pelita Jaya, Satria Muda Siap Kawal Ketat Beberapa Pemain Lawan

DUEL akbar antara Satria Muda Pertamina Jakarta dan Pelita Jaya akan tersaji di babak semifinal playoff Indonesian Basketball League (IBL) 2023. Pelatih Satria Muda, Youbel Sondakh, mewaspadai tembakan tiga angka dari lawannya nanti.

Bentrokan antara kedua tim papan atas itu akan digelar di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Timur. Gim pertama akan berlangsung pada Kamis (13/7/2023) pukul 20:00 WIB, gim kedua juga di tempat yang sama pada Sabtu (15/7/2023) pukul 17:00 WIB dan jika diperlukan gim ketiga akan terjadi pada Minggu (16/7/2023).

Youbel mengakui bahwa tembakan tiga angka dari Pelita Jaya akan menjadi salah satu hal yang difokuskan untuk diredam. Sebagaimana diketahui, tim tersebut dihuni beberapa penembak andal, salah satunya ialah Andakara Prastawa.

"Ada beberapa pemain yang difokuskan. Prastawa salah satu yang harus mendapatkan pengawalan ekstra ketat," ungkap youbel dalam konferensi pers di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Timur, Rabu (13/7/2023).

Selain fokus untuk meredam tembakan tiga angka Prastawa dan kolega, Youbel juga mengungkapkan bahwa anak asuhnya akan bermain secara keras. Para penggawa Satria Muda akan digembleng untuk bisa mencapai fisik yang prima pada pertandingan tersebut.

"Kami juga pastikan besok akan menjadi physical game. Itu yang diharapkan dari Satria Muda. Bagaimana caranya mencapai batasan dengan fisik yang kami punya, itu salah satu hal yang disiapkan," tegas Youbel.